In den "Klub der Besten" aufgenommen

Wandlungsfähig: Die Trainingshalle der Finower Tischtennisspieler präsentierte sich am Freitag zum WHG-Jubiläum in einem stimmungsvollen Ambiente. Das Wohnungsunternehmen hat direkt nebenan seinen Hauptsitz. Zu DDR-Zeiten war die Dorfstraße 9 Domizil des

Dort, wo sonst Tischtennisplatten stehen, gab es am Freitag kalte und warme Platten sowie Stehtische. Dort, wo sonst Sportler für nationale und internationale Erfolge trainieren, wurde am Freitag auf eine "Erfolgsgeschichte" ganz anderer Art angestoßen. Die Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH, 1992 als Nachfolger des VEB Gebäudewirtschaft gegründet, feierte in der Halle des TTC Finow ihr Jubiläum - gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Ein Ort mit Symbolcharakter also. Und ein "Objekt" der WHG. Die Gesellschaft hat die Stätte, einst Ballsaal, später Ratssaal, nämlich an die Tischtennisspieler vermietet - "zum Selbstkostenpreis", wie Geschäftsführer Hans-Jürgen Adam sagte.

Doch: Bei allem sozialen Engagement, die WHG ist in erster Linie ein Wirtschaftsunternehmen. Und das stand denn auch im Fokus des Empfangs. Maren Kern, Vorstand der Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen BBU, erklärte etwa: Eberswalde sei ein Beispiel für "sehr gelungenen Stadtumbau". Dabei seien die Ausgangsbedingungen durchaus schwierig gewesen. Die Hauptlast dieses Umbaus habe die WHG getragen. Denn: Sie habe mehr als zehn Prozent ihres Wohnungsbestandes "geopfert". 900 der mehr als 2000 Wohnungen, die nach der Wende in der Barnimer Kreisstadt abgerissen wurden, waren WHG-Objekte. Sicher, der Leerstand sei mit mehr als zehn Prozent noch immer hoch. Ohne Rückbau jedoch, so Kern, wäre er noch viel höher, läge bei etwa 25 Prozent.

Die BBU-Chefin lobte vor allem die Kreativität und die innovativen Lösungen, mit denen sich das Unternehmen in den vergangenen 25 Jahren am Markt behauptet hat und Akzente setzte. Dafür spräche auch das Qualitätssiegel des Verbandes, mit dem die WHG drei Mal ausgezeichnet wurde. Die Eberswalder Wohnungsgesellschaft gehöre damit zum "Klub der Besten", bescheinigte Kern Hans-Jürgen Adam und seinem Team.

Der so Geehrte bekräftigte: "Natürlich hat die WHG einen Versorgungsauftrag." Die Basis allen Handelns sei aber die Wirtschaftlichkeit. Mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft appellierte der Geschäftsführer an die Stadtverordneten, also an den Gesellschafter, den bisherigen Kurs unbedingt fortzusetzen: die Überschüsse nicht auszuschütten, sondern wieder in den Bestand zu investieren. Das Unternehmen wolle sich in den kommenden Jahren verstärkt der Altbausanierung in der Innenstadt widmen. Zum einen um Leerstand zu reduzieren, zum anderen um Zuzug zu generieren. Als Beispiel nannte er das Projekt des August-Bebels-Quartiers, wo durch Sanierung und Modernisierung 2018/19 (Volumen zirka 4,3 Millionen Euro) insgesamt 36 Wohnungen reaktiviert werden sollen. Und zwar barrierefreie Wohnungen. Die Planung sehe den Einbau eines Fahrstuhls vor.

Trotz der mahnenden Worte Adams - einen Paradigmenwechsel des Gesellschafters hat das Unternehmen kaum zu befürchten. Wie auch aus den Worten von Monique Schostan, stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, deutlich wurde. Die Stadtverordnete sprach mit Blick auf die Entwicklung des Unternehmens, die wirtschaftlichen Kennziffern und die Statistik von einer "Erfolgsgeschichte". Immerhin wohne heute jeder vierte bis fünfte Eberswalder in einer WHG-Wohnung. Vom Obdachlosen oder Hartz-IV-Empfänger über den Maurer bis hin zum Hochschulprofessor sei alles dabei, so Schostan. Zirka 60 Prozent der WHG-Wohnungen entsprächen der Barnimer Richtlinie für die Kosten der Unterkunft (KdU-Richtlinie). Und bei Härtefällen ließe sich stets eine Lösung finden. - Und zwar sehr unkompliziert und unbürokratisch, wie die Barnimer Sozialdezernentin Silvia Ulonska bestätigte. Sie bedankte sich deshalb besonders bei Doreen Boden, Leiterin der Kundenbetreuung in der WHG.

Wie es sich für eine Geburtstagsfeier gehört, gab es natürlich auch ein Ständchen, dafür sorgte die Bläserklasse der Bruno-H.-Bürgel-Schule. Auf Geschenke jedoch wurde verzichtet. Stattdessen hatte der Jubilär um Spenden für das Hospiz auf dem Drachenkopf gebeten. Der Gastgeber präsentierte zudem eine aktuelle "Studie zur regionalen Wertschöpfung". Die Party für die gut 70 Mitarbeiter des Unternehmens folgt im Herbst auf "Hubertusstock".