In zwei Gruppen spielten die sechs Teams zunächst die beiden Staffelsieger aus, die ihren Platz im Halbfinale sicher hatten. In Gruppe A gelang das dem VfL Vierraden, der sich nach der überraschenden 0:1-Auftaktniederlage gegen Einheit Grünow noch mit einem 3:0 gegen den Gastgeber auf Platz 1 schoss. City hatte gegen Grünow ein klares 4:1 gelandet, sodass alle drei Vertretungen 3 Punkte auf dem Konto hatten - das Torverhältnis entschied letztlich.

In der Gruppe B tat sich der hohe Favorit FC Schwedt sehr schwer. Zum Turnierstart setzte es gleich ein 0:1 gegen Rot-Weiß Prenzlau. Die Kreisstädter zeigten wirklich guten Fußball und siegten verdient. Auch gegen die Schönower Junioren - jüngstes Team - hatte der FCS Startschwierigkeiten. Ein 0:1 drehte er noch zu einem 4:1-Sieg. Den Gruppensieg sicherten sich aber dennoch die Prenzlauer, die Schönow mit 2:0 bezwangen.

In der Zwischenrunde traten also City gegen Schönow und FC Schwedt gegen Grünow im Kampf um die verbleibenden Halbfinalplätze an. Der FCS zog mit einem 2:0 in die Vorschlussrunde ein. Dramatisch dagegen war die Niederlage von City im Neunmeterschießen. Schon in der regulären Spielzeit war Spannung angezeigt, die in einem 2:2 endete. Justin Meyer avancierte zum Unglücksraben, denn er vergab gleich zweimal.

Vierraden wurde danach klarer 3:0-Sieger im ersten Halbfinale gegen die Schönower. Spannend verlief das zweite Halbfinale. Bis in die Schlusssekunde hielten die spielerisch besseren Prenzlauer das 0:0. Aus ihrer Sicht war der dann verhängte Neunmeter unberechtigt, er brachte den Oderstädtern das Finalticket.

Im Spiel um Platz 5 wiederholte sich das Neunmeter-Schicksal von Gastgeber City. In der normalen Spielzeit stand es gegen die Grünower 1:1. Das "Penalty-Duell" entschied der FC Einheit für sich.

Auch das Spiel um den dritten Platz endete mit einem Strafstoß-Duell. Die Schönower setzten sich mit 3:2 gegen Rot-Weiß Prenzlau durch. Beide Teams hatten den erneuten Beweis ihrer spielerischen Güte geboten.

Landesklasse-Vertreter VfL Vierraden ging im Endspiel durch Luca Piwodda und Jonas Kriesa schnell mit 2:0 in Führung. Aufstecken gab es jedoch für die Spieler des FC Schwedt nicht. Tom Müller, Marcel Loest und Szymon Pajak drehten das Spiel noch zum 3:2-Erfolg.

Tom Müller konnte sich nach einem spannenden Shootout mit zwei weiteren Spielern zudem den Pokal für den besten Torschützen sichern. Maik Kuhnert (Schönow) war unumstritten zum besten Torwart gewählt worden. Christoph Hahn, Spieler des Gastgebers City, verdiente sich die Auszeichnung als bester Spieler.