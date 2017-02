Etliche Spielabsagen wegen Witterung

artikel-ansicht/dg/0/

Klosterfelde (MOZ) Aufgrund der Witterung, teils noch gefrorenen Boden und des vielen Regens der letzten Tage häufen sich die Spielabsagen wegen Unbespielbarkeit der Fußballplätze. Das betrifft sowohl Begegnungen auf Landesebene sowie in den verschiedenen Kreisspielklassen.

Bereits am Donnerstagabend mussten die Klosterfelder Verantwortlichen das Barnim-Derby der Brandenburgliga, Union Klosterfelde gegen Einheit Bernau absagen. Viele Fans hatten der Partie zum Rückrundenauftakt entgegengefiebert, doch nun müssen sie sich für den Sonnabend einen anderen Zeitvertreib suchen. Doch was machen die Spieler mit der nicht eingeplanten freien Zeit?

"Der Trainer hat Training für das ausgefallene Spiel angesetzt", berichtete der Sportliche Leiter der Klosterfelder, Martin Kochan. Der Rasenplatz ist wie ein Schwamm, wenn man auftritt kommt Wasser hervor. erklärt er den gegenwärtigen Zustand des Spielfeldes. Nachdem die Unbespielbarkeit festgestellt wurde, hatten die Unioner einen Umzug auf den Kunstrasen in Wandlitz in Betracht gezogen, doch dann auch schnell wieder verworfen. "Wir haben beim Derby mit bis zu 300 oder 400 Zuschauer gerechnet. Für diese Menge ist jedoch die Wandlitzer Anlage nicht ausgelegt. Da stehen dann nicht genug Fluchtwege zur Verfügung, so dass wir aus Sicherheitsbedenken die Partie ganz absagen mussten", erläuterte Martin Kochan.

"Ich hoffe, dass meine Spieler nicht nur auf der faulen Haut liegen und wenigstens mit der Freundin einen Spaziergang unternehmen", sagte Einheit-Coach Nico Thomaschewski. Eigentlich wollte er den Spielausfall erst nach dem Donnerstagtraining verkünden, um die Spannung während der Übungseinheit auch hochzuhalten. "Aber irgendwie ist es durchgesickert, das ist wohl nicht zu verhindern", berichtete er. Die Folge war, dass der Trainingsfleiß bei seinen Spielern merklich nachließ.

Noch steht ein Termin für das Nachholespiel nicht fest, aber Gründonnerstag steht derzeit zur Debatte.