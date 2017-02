Neuer Coach wünscht gemeinsames Training

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554891/

Er rückt für Patrick Kelch auf, der wegen persönlicher Gründe zurücktrat. Für Andriof ist es nach der SG Linum die zweite Station als Trainer. Ein halbes Jahr hielt das Bündnis mit dem Kreisligisten, dann trennten sich in diesem Winter die Wege. Walsleben wurde hellhörig, denn Trainer sind auf dem Markt kaum verfügbar. "Dass mir der Vorstand das Vertrauen schenkt, dafür bedanke ich mich", zeigte sich Andriof angetan von den ersten Gesprächen mit der Vereinsführung und am Freitag voriger Woche auch mit der Mannschaft. "Mir, einem unerfahrenen Coach" die Leitung einer Kreisoberliga-Truppe anzuvertrauen, ist nicht alltäglich. Auf dem mittelfristigen Plan steht nun ein Trainerkurs.

Ins kalte Wasser springt Manfred Andriof dennoch nicht. Er spielte jahrzehntelang für die SG Linum, erst bei den Herren, dann bei den Alt-Herren. Er stand am Spielfeldrand, als die Linumer Männer auch gegen Walsleben kickten. Was er beim einstigen Kontrahente sah, habe sich auch nach dessen Aufstieg kaum verändert. "Ich sehe Walsleben als eine robuste Mannschaft, die ein körperbetontes Spiel bevorzugt. Mannschaftlich geschlossen wirkt die Elf und was ich schon jetzt mitbekam: Bei Blau-Weiß wird das Vereinsleben ganz groß geschrieben."

Den neuen Mann an der Linie erwartet ein Team, das auf Rang neun der Tabelle liegt. "Ich möchte", so der Trainer, "dass wir so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben." Er wolle zunächst nichts am System ändern, solange "kein Zwang entsteht". Auch freue er sich auf die Hilfe zweier Frauen, die für ein Alleinstellungsmerkmal der Blau-Weißen sorgen: Maren Drews und Angelique Damis führen von der Ersatzbank aus individuell abgestimmte Statistik über die Aktionen ihrer Mannschaft.

An allzu vielen Stellschrauben mag Andriof nicht drehen, an einer jedoch schon: Ihm passe es nicht, dass erste und zweite Mannschaft getrennt trainieren. "Ich möchte schon sehen, wer sich aufdrängt."

Aus der Winterpause kommen die Blau-Weißen wie die meisten Teams nach einem eher holprigen Programm. Einen Partner für ein dringend benötigtes Testspiel sucht Walsleben noch: Am 4. oder 5. März. Wo und wann, das sei egal, der Gegner sollte nur nicht drei Spielklassen tiefer angesiedelt sein. Am Sonnabend geht es zum Amtspokal nach Fehrbellin, allerdings ist das ein Hallenturnier. Um Punkte geht es dann am 15. März beim Schlusslicht Gumtow. "Das ist gleich ein gewisser Druck", denn dann sind Zernitz und Stahl Wittstock die Kontrahenten - beide aus der oberen Tabellenregion.

Übrigens schnürt der in Neuruppin wohnende Manfred Andriof künftig auch die Töppen für Blau-Weiß. Er unterstützt die Alt-Herren oder auch die Truppe der über 50-Jährigen.