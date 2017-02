Flackerndes Erinnern

artikel-ansicht/dg/0/

Einmal jährlich steht der vor 188 Jahren verstorbene Autor Erich Kästner bei der gleichnamigen Grundschule im Mittelpunkt. In der Projektwoche lesen die Schüler Klassiker wie "Das fliegende Klassenzimmer" oder lernen Gedichte kennen. Auch das Leben Kästners wird thematisiert. Elias kennt bereits ein Buch - als Film. "Emil und die Detektive habe ich im Fernsehen gesehen. Spannend!", sagt der Viertklässler.

Auf Tief Thomas, das am Todestag des Schriftstellers und Publizisten für (Luft-)Wirbel sorgt, reagiert Organisatorin Isa Fetting gelassen: "Feuer, Glühwein und Stullen fallen weg. Aber der Umzug startet." Gesagt, getan: Fackeln und Lampions an! Der in grün gekleidete Spielmannszug Schwedt haut auf die Pauken. Gemächlich setzt sich der Zug aus Schülern, Lehrern und Eltern in Gang. "Das ist eine Ehre für mich.", sagt Gina stolz. Die Elfjährige trägt eine Fackeln "Ich habe mich extra dafür gemeldet."

"Kästner liebte das Spiel mit vertauschten Rollen". So der verstorbene Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki über Kästners Werke. Er habe die Leser seiner Essays als Kinder und die Leser seiner Kinderbücher als Erwachsene angesehen. Eine interessante Ansicht, gerade für Schüler. Denn wer verfolgt und fasst den Dieb, stellt so wieder Ordnung her? Jugendliche in "Emil und die Detektive". Noch eine Weisheit: Nicht die Eltern erziehen ihre Kinder - Erzieher sind die Kinder, die ihre Eltern zur Räson bringen. Mit einem Augenzwinkern nachzulesen in "Das doppelte Lottchen". Erhellende Worte. Rund um das EJV-Heim tun das an diesem Abend die flackernden Fackeln des Umzugs. Die Schülerprojekte und die knapp 50 wackeren Umzügler halten die Erinnerung wach. Ein wichtiges Erbe, denn 1933 brannten auch Kästners Werke. Doch die Buchstaben überlebten.