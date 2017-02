Kaltstart für Spitzenreiter

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Für den Tabellenführer der Fußball-Kreisliga West hat es der Start in die Rückrunde in sich. "Wir haben gleich zu Beginn drei starke Gegner vor der Brust", sagt Sam Fischer, Trainer des SV Friedrichsthal. "Hennigsdorf II, Klosterfelde II, Borgsdorf II - Das sind ordentliche Gradmesser. In diesen Wochen wird sich entscheiden, wo für uns die Reise hingeht."

Auch wenn sein Team gegen den Kreisoberligisten Eintracht Bötzow nur ein Testspiel (0:3) bestreiten konnte, bezeichnet Fischer die Vorbereitung auf die Rückrunde als "sehr gut". Das liegt nicht zuletzt daran, weil er im Winter mit Michael Schuldig einen "super Co-Trainer" an seine Seite bekommen hat. "Für die Spieler, für mich und den gesamten Verein ist es richtig gut, dass Micha an Bord ist. Er ist eine absolute Bereicherung für uns", erklärt der Chef-Coach.

In seinen Einheiten hat der Spitzenreiter hart gearbeitet, viel für die Fitness getan. Spielerisch werde es an diesem Sonnabend in der Partie bei der zweiten Mannschaft vom FC 98 Hennigsdorf allerdings ein Kaltstart, so Fischer. "Da muss man schon auch Glück haben."

Die Friedrichsthaler sind in der zweiten Saisonhälfte die Gejagten. Eine Situation, die sie sich selbst erarbeitet und deshalb auch damit angefreundet haben." "Wir werden als Favorit gehandelt, und diese Rolle nehmen wir an. Deshalb zählt gegen Hennigsdorf nur ein Sieg", sagt Sam Fischer. "Wir wissen aber auch, dass wir das Hinspiel nur 3:2 gewonnen haben und der FC 98 gegen uns nicht so schlecht war."

Wie sieht das Meisterrennen in der Rückrunde aus? Verfolger FSV Forst Borgsdorf II bezeichnet der Friedrichsthaler Trainer als schwer einzuschätzende "Wundertüte". Fischer rechnet fest damit, dass der 1. SV Oberkrämer noch einmal oben angreift. "Diese Mannschaft wird noch den einen oder anderen überraschen."