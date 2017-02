Favorisierte Lösung in der Kritik

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die aktuell offensichtlich mehrheitsfähigen Pläne zur Verbindung der Straße Am Gutspark mit der Scharenbergstraße stoßen im Vorfeld der Stadtverordnetenversammlung am kommenden Mittwoch in Falkensee auf massive Kritik. Allen voran die Bündnisgrünen sowie Vertreter der Interessengemeinschaft Zentrum(IGZ) sind mit der Empfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung kolossal unzufrieden. Gefordert wird die Berücksichtigung eines Bürgerwillens, wonach während eines Workshops im Juli des vergangenen Jahres unter anderem für weniger Autoverkehr im Zentrum plädiert worden war.

Gemäß der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt, Wirtschaft und Verkehr (ASUW) soll der Ausbau der Strecke nicht als Einbahnstraße erfolgen, sondern für den Autoverkehr in beide Richtungen als befahrbare Straße freigegeben werden (Variante 3). Das hatte in der Sitzung auch ein Gutachter befürwortet. Hingegen ist die alternative Möglichkeit, nur die Einbahnstraßenlösung (Variante 2) zu realisieren, nicht endgültig vom Tisch.

Weil aber der Bürgerwille völlig außen vor gelassen worden ist, ist die Aufregung nun groß. Seinerzeit wurden verschiedene Varianten herausgearbeitet. Sie reichten von einer Anbindung als Fuß und Radweg (Variante 1), über eine Einbahnstraßenlösung (Variante 2), dem beidseitig befahrbaren Ausbau (Variante 3) und der beidseitigen auch für Lkw befahrbaren Straße (Variante 4) bis zur Bogenlösung (Variante 5).

In den Diskussionen und in der vorgenommenen Umfrage wurde die Anbindung als Geh- und Fußweg favorisiert. Auf Platz zwei lag die Einbahnstraßenlösung.

Die Fraktion GRÜNE/ABü befürwortet etwa die Anbindung als durchgehende Einbahnstraße (Variante 2). "Der Ausbau als beidseitig befahrbare Straße ist nicht nur teurer, er zieht auch deutlich mehr Verkehr in diesen Bereich. Dadurch würde die Attraktivität des Areals leiden und das Ziel, das Zentrum mit mehr Aufenthaltsqualität auszustatten, wäre verfehlt", betont Ursula Nonnemacher, Fraktionsvorsitzende. Insgesamt zeige das Vorgehen in diesem Fall deutlich, "wie stark das Denken einer autogerechten Stadt immer noch in Falkensee verankert ist". Und: "Ein wesentlicher Aspekt, die Schulwegsicherheit wurde bei der Abwägung gar nicht als relevantes Kriterium berücksichtigt. Dabei ist die Schulwegsicherheit ein brisantes Thema."

Die Fraktion GRÜNE/ABü hat zusätzlich mit großem Unverständnis registriert, dass die Ergebnisse der Bürgerwerkstatt bei der Abwägung vollständig ignoriert wurden. "Bürgerbeteiligung ergibt nie ein repräsentatives Votum, aber dass die gewünschte und dort diskutierten Varianten völlig unter den Tisch gefallen sind und nicht weiter abgewogen wurden, geht gar nicht", meint Nonnemacher weiter.

Laut Meinung der IGZ dürfe eine Befahrbarkeit der Straße Am Gutspark in Richtung Bahnhofstraße in der SVV keinesfalls beschlossen werden, wie Sprecher Fabian Hausel betont. Die Lösung sei weder praktikabel noch würde, wie Nonnemacher schon sagt, die Aufenthaltsqualität verbessert werden. "Im Workshop hat kein einziger Beteiligter die nun avisierte Lösung befürwortet und wir bitten die SVV ganz entschieden die Falkenseer Bürgerbeteiligung zu berücksichtigen.

Wir bevorzugen eine reine Lösung für Menschen, die zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und wünschen uns, den Autoverkehr möglichst fernzuhalten.

Dass zudem Bäume bei einem breiteren Ausbau weichen müssten, sei im Sinne einer Gartenstadt nicht hinnehmbar. Juliane Kühnemund von der Baumschutzgruppe Finkenkrug sagte dazu etwa: "Eine breitere Straße würde wieder mehr Flächenversiegelung bedeuten. Zudem sorgt mehr Verkehr für eine höhere Luftverschmutzung und Feinstaubbelastung. Es ist inakzeptabel, wenn Bäume weichen müssen."

Während die Linksfraktion und auch die FDP einige Bauchschmerzen mit der Beschlussempfehlung im ASUW hatten, sind sich CDU und SPD sowie die Verwaltung jedoch weitgehend einig.

Wolfgang Jähnichen, Verkehrsexperte der SPD, hat zwar nichts dagegen, wenn der Individualverkehr aus der Innenstadt herausgehalten werden kann, "aber dennoch sollten wird mit plebiszitären Aussagen vorsichtig sein, schließlich sind sie in diesem Fall nicht repräsentativ". "Wir sind gewählte Stadtverordnete und müssen uns deshalb der Verantwortung auch stellen." Mit Blick auf den Busverkehr könne er jedenfalls damit leben, dass nur eine Richtung befahren werden solle.

Hans-Peter Pohl von der CDU, ASUW-Vorsitzender, sieht den neuerlichen Diskussionen mit gemischten Gefühlen entgegen. Nicht nur für ihn sei es entscheidend, dass die neue Stadthalle anfahrbar sei.