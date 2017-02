Vom Jungsein bis zum Älterwerden

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) "Damals, als ich klein war" - unter diesem Motto findet am 4. März erneut der Tag der offenen Tür in der Stadtbibliothek Beeskow statt. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr wird es um Geschichten, Kinderspiele und Basteleien aus der guten alten Zeit gehen.