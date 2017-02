Variantenkatalog für Straßenausbau

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Über den Ausbau von sieben weiteren Wohnstraßen südlich der Bucher Straße in Panketal soll die Gemeindevertretung am Montag entscheiden. Der Ortsentwicklungsaussschuss empfiehlt fast ausschließlich Varianten ohne Gehweg. Die einzige Ausnahme bildet die Lechtaler Straße.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554911/

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung die Vorplanung für den Ausbau der Iselberg-, Brenner-, Pitztaler, Brixener, Passeier, Züricher und Lechtaler Straße in zwei Anliegerveranstaltungen unter Beteiligung der Bürgerinitiative vorgestellt. Matthias Enkelmann - vor rund zweieinhalb Jahren Sprecher der Bürgerinitiative Schweizer Viertel - engagiert sich auch für das benachbarte Wohngebiet im Teilentwässerungsgebiet 21, so die offizielle Bezeichnung. Das Votum der Anlieger der einzelnen Straßen, das in einer Befragung von der Initiative ermittelt wurde, fasste Enkelmann sowohl im Ortsentwicklungs- als auch im Hauptausschuss am Donnerstagabend zusammen.

In den meisten Straßen, so Enkelmann, sprechen sich die Anlieger klar für 5,25 Meter breite Fahrbahnen ohne Gehwege aus. In der Lechtaler Straße, in der die Befragung fast pari-pari abschloss, seien sie aber mit einem Gehweg einverstanden. In der Iselbergstraße werde eine Einbahnstraßenregelung gewünscht. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass die Straße zu den Hauptverkehrszeiten als Abkürzung genutzt wird. Die Anlieger in der Passeier Straße sprachen sich für eine 3,50 Meter breite Fahrbahn ohne Gehweg aus. Da es an dieser Straße nur wenige Grundstücke gibt, wären die Kosten für die Anlieger sonst extrem hoch.

Nach zweieinhalb Jahren Erfahrung im Schweizer Viertel könne für diese Straßen ein positives Fazit gezogen werden, so Enkelmann. Viele, wenn auch nicht alle Wünsche der Anlieger, seien von der Gemeinde umgesetzt worden. Positiv sei, dass es ohne Gehwege mehr Grünflächen zur Versickerung gebe, die Fahrbahnbreiten für die Begegnung der Fahrzeuge ausreichen, parkende Autos für geringe Fahrgeschwindigkeiten sorgen und es keine Probleme beim Winterdienst gebe. Die Kosten ständen für die Anlieger nicht im Vordergrund, da jene von den örtlichen Bedingungen abhängen. So sei es möglich, dass Straßen mit Gehweg billiger seien als ohne.

Während Carola Wolschke (Bündnis Panketal) und Stefan Stahlbaum (Bündnisgrüne) im Verzicht auf Gehwege in Wohnstraßen keine Gefährdung der Fußgänger erkennen, werden auch andere Auffassungen vertreten. Bei Spielstraßen, so Marcel Assmann, sachkundiger Einwohner für die CDU/FDP, sei der Verzicht kein Problem. In Wohnstraßen sollten die schwächsten Verkehrsteilnehmer, die Fußgänger, geschützt werden. Jürgen Schneider und Michael Wetterhahn (beide Linke) sehen ohne Gehwege Risiken vor allem für Kinder und Senioren. Während Jochen Bona (Unabhängige/Grüne) kritisierte, dass die Beschlussvorlage nach politischen Vorgaben, nicht aber nach fachlichen Kriterien zusammengestellt wurde, konstatierte Tobias Herrmann aus der gleichen Fraktion einen "Qualitätssprung", da mehrere Varianten zur Auswahl vorgelegt wurden. Eine weitere Variante (5,05 Meter breite Fahrbahn ohne Gehweg) wurde auf Vorschlag von Axel Kruschinski (SPD) für die Passeier Straße aufgenommen.

Zwei Anwohner warfen der Gemeindevertretung "Ignoranz" und vorgefasste Entscheidungen vor. Gemeindevertreter wiesen dies zurück, sie hätten den Anwohnern selbst geantwortet, die Abstimmung stehe noch aus und nicht zuletzt könne die Entscheidung eines Gemeindevertreters, die nicht im Interesse eines Anliegers liege, im Interesse eines anderen Panketalers sein.

Die Orientierung an dem 2009 aufgestellten Schulwegplan des Kreises wird aufgegeben, da es in Panketal keine Grundschulbezirke mehr gibt.

Der Hauptausschuss sieht alle Varianten als durchführbar an und gibt keine Einzelempfehlungen. Der Ortsentwicklungsausschuss empfiehlt für den Ausbau mehrheitlich folgende Varianten, die weitgehend der Bürgerbefragung entsprechen:

¦ Passeier Straße: 5,05 Meter breite Fahrbahn ohne Gehweg;

¦ Iselbergstraße: 5,25 Meter breite Fahrbahn ohne Gehweg; im Bereich Lechtaler- bis Brennerstraße als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bucher Straße;

¦ Pitztaler Straße, Brennerstraße, Brixener Straße, Züricher Straße: 5,25 Meter breite Fahrbahn ohne Gehweg;

¦ Lechtaler Straße: 5,05 Meter breite Fahrbahn mit 1,50 Meter breitem Gehweg