Wettkampfreicher Winter-Monat

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Beim Wettbewerb in Rostock und beim Sportlerball in Schwedt werden Schwimmer der SSV PCK an diesem Wochenende präsent sein. Hinter ihnen liegen bereits ereignisreiche Februarwochen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554913/

Bewährungsprobe für die Jüngsten: Beim Winterschwimmfest der SSV PCK Schwedt im heimischen Aquarium zeigten die Schwimm-Talente (im Bild Philipp Hintenburg), was sie in den zurückliegenden Trainingswochen bereits alles gelernt haben.

Bewährungsprobe für die Jüngsten: Beim Winterschwimmfest der SSV PCK Schwedt im heimischen Aquarium zeigten die Schwimm-Talente (im Bild Philipp Hintenburg), was sie in den zurückliegenden Trainingswochen bereits alles gelernt haben. © Carola Voigt

Für die Schwedter Schwimmer steht seit ihrem heimischen Winterschwimmfest am 11. Februar wieder jedes Wochenende ein Wettkampf auf dem Programm. Zahlreiche Aktive waren bereits unterwegs, um sich mit Sportlern aus anderen Vereinen im Wettkampfbecken zu messen und um Bestzeiten sowie Medaillen zu kämpfen.

Den Auftakt bildete das Winterschwimmfest im Aquarium. Hier konnten sich vor allem die jüngsten Aktiven aus den Trainingsgruppen von Annett und Frank Degenhardt sowie Marco Kochinke und Steffi Gaffrey in Szene setzen. Sie zeigten ihren Eltern und Übungsleitern, was sie in den zurückliegenden Wochen gelernt haben. Zahlreiche Bestzeiten, Podestplatzierungen und Urkunden wurden auf 25-m- und 50-m-Distanzen durch Oderstädter verbucht. Und auch in den Staffelwettbewerben wussten die PCK-Schwimmer der Jahrgänge 2005 bis 2011 zu überzeugen. Zusätzlich gab es eine Mehrkampfwertung, die sich aus der jeweiligen Bein- und Gesamtbewegung zusammensetzte.

Eine Woche später waren die Schwedter zu Gast in Brandenburg, ebenfalls zum Schwimmarten-Mehrkampf. Hier starteten die Aktiven der sportbetonten Klasse aus der Kästner-Grundschule sowie Sportler der Jahrgänge 2004 und älter. Erneut gab es viele Bestzeiten und Podestplätze. Hierzu galten Kenneth Bock, Lilien Bowitz, Marleen Brandt, Hanna und Malte Engelmann, Tom Goslar, Lennard Hinz, Carl Eric Herrmann, Lennart Johs, Isabell Kielblock, Frida Charlotte und Liam Finn Kochinke sowie Jamie Kolm, Nelly Korschin, Sven Krämer, Carlo Krüger, Elias Lange, Emelie Lemke, Maxim Lewandrowski, Fabian Lieske, Quentin Marquardt, Pepe Müller, Jacob Rotsch, Lena Tyszkiewicz, Line Vergien, Melanie Vierkant und Sally Wagner die Glückwünsche. Knapp am Podest vorbei schrammten Tabea Sasse und Leo Pochzosz, Joan Jahnke, Lea Otto und Dominik Wendland.

Aus Potsdam war Paul Niederberger für die Schwedter Schwimmer bei der Norddeutschen Meisterschaft der langen Strecken in Hannover am Start. Hier erkämpfte er im Jahrgang 2004 Silber über 1500 m Freistil und Bronze über 400 m Lagen.