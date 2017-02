Kochkurs der Ehrgeizigen

artikel-ansicht/dg/0/

Kräftig schlagen, aber nicht zu kräftig: Beim Soufflé kommt es auf das Eiweiß an, erklärt Koch Jan Beckmann (Mitte). © MOZ/Thomas Burckhardt

Elf Mutige haben am "schlauen Donnerstag" in der Küche des Bürgerbildungszentrums Amadeu Antonio einen Versuch gewagt. Professionelle Anleitung gibt es von Jan Beckmann. Der 30-Jährige ist gelernter Koch und Student an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNEE). Er sagt: "Soufflé? Das liegt mir." Und begründet damit gleich die Wahl des Workshop-Themas.

Grundlage für egal welche Art von Soufflé sind Eier. Um mal auf eventuelle Geschmacksunterschiede zu achten, hat Jan Beckmann "gute" und "böse" Eier mitgebracht. Die guten sind aus der Region und in Bio-Qualität. Die bösen sind in Bodenhaltung erzeugt und aus einem Supermarkt, erklärt er.

Zubereitet werden drei Arten: Käse, Kürbis und Schokolade. In vier Teams (zwei Käseteams) gilt es, zuerst eine geschmeidige Masse herzustellen, die im Groben aus der jeweiligen Grundzutat, Bechamel und Eigelb besteht. Der wohl größte Fauxpas: das Soufflé kommt aus dem Ofen, geht sogleich in die Knie und verliert so seine luftige Struktur.

Dagegen hat Jan Beckmann zwei Tipps. Wichtiger Schritt Nummer eins: das steif geschlagene Eiweiß muss vorsichtig unter die Masse gehoben werden. "Das Eiweiß darf aber auch nicht zu steif sein", so der Koch. Wichtiger Schritt Nummer zwei: die Temperatur der Masse darf beim Unterheben nicht zu hoch sein. Das Soufflé wird typischerweise in kleinen runden Formen zubereitet. Die Garzeit, zwischen zwölf und 15 Minuten, sowie die Hitze im Ofen (etwa 200 Grad Celsius) sollte ebenfalls passen.

Bei den herzhaften Soufflés ist es knapp: "Sie sind aufgegangen wie der Wahnsinn, dann aber leider etwas eingefallen", bewertet Jan Beckmann das Ergebnis. Die Schoko-Variante sei zwar langsamer aufgegangen, dafür aber stabiler geblieben. Eine Kunst für sich eben. Die Käsesorten Gruyere und Comte sowie dunkle Schokolade lassen dann keine Chance mehr, einen Unterschied zwischen den Eiern zu schmecken. Jan Beckmann ist zufrieden: "Alles ist sehr köstlich."

Das Thema Soufflé hat vor allem ehrgeizige Teilnehmer zusammengebracht: "Ich wollte einfach wissen, ob es wirklich so schwer ist", sagt Sarah Laubel. Mit dieser Einstellung ist die 26-Jährige nicht allein. Auch Norbert Tryjanowski, der mit 72 Jahren den Altersdurchschnitt der sonst jungen Teilnehmer deutlich anhebt, sagt zu Beginn des Workshops: "Vom Geschmack bin ich mir sicher, dass ich das kann, aber ob mir ein Soufflé gelingt, ich bin gespannt."

Und Jan Beckmann kocht weiter: Am 14. März wird er das zweite "GurkenDinner" zubereiten (29 Euro/Person). Noch sind Plätze frei. Reservierungen unter essen@unkult.de.