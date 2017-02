Bad- und Kinobetreiber gewinnt mit Wind

artikel-ansicht/dg/0/

Die Bilanz, die Geschäftsführer Helmut Preuße für die Technischen Werke der Stadt Schwedt zieht, fällt erfreulich aus. Die Technischen Werke haben ihren Umsatz seit der Gründung mehr als vervierfacht. Das Unternehmen wächst, hat für rund 12 Millionen Euro zwei Windkraftanlagen gekauft, die dem Unternehmen endlich zu einer Gewinnsparte verhelfen, die Verluste anderer Sparten minimieren kann.

Aber auch die anderen Sparten entwickeln sich nach Angaben der Technischen Werke positiv.

Das Freizeit- und Erlebnisbad Aquarium hat 2016 erneut mehr als 218 000 zahlende Besucher gezählt und kann damit schon mehrere Jahre in Folge stabile Gästezahlen aufweisen. Ein großer Erfolg angesichts des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs von Schwedt. Vor allem die gute Nachfrage der Kurse im Sportbad bescherten dem Bad Besucheranstieg. Ein Beweis dafür, so Helmut Preuße, dass die Investition in das neue Lehrschwimmbecken goldrichtig war.

Im Kino "Filmforum" investierten Vermieter und Betreiber 2016 ordentlich. Dafür musste der Kinobetreiber aber auch sechs Wochen mit eingeschränktem Betrieb leben und zwei Wochen ganz schließen. Mit dem Ergebnis von mehr als 68000Kinobesuchern könne man da noch ganz zufrieden sein, sagte Helmut Preuße, auch wenn das Ziel von 70 000 Gästen nicht ganz erreicht wurde.

Der Schwedter Hafen schlug 2016 rund 214 000 Tonnen um, 2015 waren es noch 228000Tonnen, 2014 sogar 281000Tonnen. Helmut Preuße bezeichnete es trotzdem als gutes Umschlagsergebnis, das nur durch die Zurückhaltung des Handels angesichts niedriger Börsenpreise gelitten habe. Besonders erfreulich habe sich die Nutzung des Hafengleises entwickelt. Standen im ersten Jahr gerademal vier Züge in der Bilanz, wurden 2016 schon 31 Züge umgeschlagen. Damit mache der Bahnumschlag inzwischen ein Fünftel des Gesamtumschlags des Hafens aus.

Noch aber schreibt der Hafen keine schwarze Zahlen. Helmut Preuße hatte dieses Ziel für 2017 ausgegeben, allerdings wird das schwer. Der geplante Bau einer weiteren Lagerhalle musste 2016 erneut verschoben werden. Er sollte zusätzliche Mieteinnahmen bringen. Grundproblem des Hafens bleibe aber nach wie vor die geringe Abladetiefe der Wasserstraße, die einen wirtschaftlichen Schiffsverkehr behindert, so Preuße.

Aus eigener Kraft machen die Technischen Werke aber immer noch rund eine Million Euro im Jahr Verlust, trotz der Erträge aus dem Windstrom. Durch die stattliche Gewinnabführung der Stadtwerke, an denen die Stadt Schwedt mit 52 Prozent beteiligt sind, kann das Unternehmen allerdings eine positive Jahresbilanz vorlegen.

Helmut Preuße bescheinigte den 35 Mitarbeitern der Technischen Werke, einen guten Job zu machen. Das Kommunalunternehmen habe 2016 außerdem für eine Million Euro instandgesetzt und für rund eine halbe Million Euro investiert. Damit sicherten die Technischen Werke bei Dienstleistern und dem örtlichen Handwerk immerhin 68 Arbeitsplätze.