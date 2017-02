Freie Plätze für Tanzkurse im Expresstempo

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Kurzentschlossene können am Wochenende zwei Expresstanzkurse im Tanzsalon Zippel an der Puschkinstraße 16 belegen. Dort lernen Interessierte im Schnelldurchlauf die wichtigsten Grundlagen für den Standardtanz, also für den langsamen Walzer und für den Disco Fox, sowie für den Tango Argentino. Für die je viereinhalb Unterrichtsstunden sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Im Standardtanz wird am Sonnabend von 11 bis 14 Uhr und am Sonntag von 11 bis 12.30 Uhr unterrichtet, im Tango Argentino am Sonnabend von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 14.30 Uhr.