Neuanfang für gesunde Kinder

Bernau (MOZ) Das Netzwerk Gesunde Kinder Barnim-Süd hat einen neuen Träger. Der Verein Gesukom zog sich Ende des vergangenen Jahres zurück. Zum 1. Februar übernahm die Volkssolidarität, Kreisverband Barnim, das Projekt. Am kommenden Dienstag findet die symbolische offizielle Eröffnung der Räumlichkeiten des Netzwerkes im Forum Bernau, Zepernicker Chaussee 7, statt.

Das lokale Netzwerk wurde 2007 gegründet, um Familien und Alleinerziehende mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr durch den Einsatz speziell geschulter ehrenamtlicher Familienpaten in der Herausbildung von Elternkompetenz zu unterstützen und die gesunde physische und psychische Entwicklung der Kinder zu fördern.

Bislang übernahm das Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport den größten Teil der Finanzierung - im vergangenen Jahr rund 80 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von 81680 Euro. Weitere Mittel wurden von der Gemeinde Wandlitz, der Stadt Werneuchen sowie vom Krankenhaus Bernau und der Sparkasse Barnim bereitgestellt.

In diesem Jahr gesellte sich bereits die Gemeinde Panketal zu den Förderern. Auch mit Bernau strebt die Volkssolidarität eine enge Kooperation an. Sie beantragte bei der Stadt für 2017 einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro. Bernaus Bildungsdezernent Eckhard Illge hält einen solchen für mehr als gerechtfertigt. "Die Arbeit des Netzwerkes ist wichtig für die Stadt", sagt er. "Die 5000 Euro sind garantiert sehr gut angelegt", ist der Dezernent überzeugt.