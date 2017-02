Treffen der Ehemaligen der PGH "Holz"

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Am 29. April soll das nächste Treffen ehemaliger Mitarbeiter der PGH Holz stattfinden. Vor fünf Jahren hatte es schon einmal solch ein Treffen gegeben. Der Wunsch war groß, so etwas zu wiederholen, so der langjährige PGH-Vorsitzende und Kreishandwerksmeister Manfred Elsner. "Es sind auch Gäste eingeladen, die in irgend einer Verbindung zur ehemaligen Tischlerei standen und sich mit uns verbunden fühlten", blickt der Tischlermeister voraus. Er wünscht sich, dass möglichst viele Ehemalige der PGH, aus der nach der Wende die "Holz-, Kunststoff- und Glasverarbeitungs GmbH" wurde, kommen. Elser bittet, dass auch auswärtige ehemalige Mitarbeiter verständigt werden. Wer dabei sein will, sollte sich unbedingt melden. Das Treffen findet ab 14 Uhr im Waldhotel Diedersdorf statt.