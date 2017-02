Zusätzlicher Steuermann gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554920/

Auch an einer richtigen Unterstellmöglichkeit für den Bus fehlt es noch. Bislang steht das alte Gefährt in Schulzendorf unter. "Allerdings nur zur Hälfte", erklärt Stefanie Thierer. Gerade für den Gelenkteil, der im Freien stehe und der eh schon angefressen sei, sei dies gefährlich, so die Bereichsleiterin.

In der kommenden Woche habe sie ein Termin bei der Stadt Wriezen, zu dem sie über freistehende Grundstücke oder andere Unterstellmöglichkeiten sprechen will, so Stefanie Thierer. "Vielleicht kann uns auch jemand ein Grundstück zur Verfügung stellen, auf dem wir selbst einen Container als Garage für den Bus bauen können", sagt sie. Genügend Wille und Hände seien beim CVJM in jeden Fall vorhanden.

Mittlerweile ist der neue Blaue Bus, den der CVJM anschaffen will, in Frankfurt (Oder) angekommen. Dort beginnt nun der Innenausbau für das neue mobile Jugendzentrum. Für dieses Gefährt sammelt der CVJM immer noch Spenden. Rund die Hälfte der dafür benötigten Summe liegt bereits vor.

In den nächsten Wochen wird allerdings weiter der alte Blaue Bus durch Neutrebbin, Altreetz, Letschin, Haselberg und Altwriezen fahren. Vielleicht auch mit einem neuen Fahrer.

Rückmeldungen im Jugendhaus unter Telefon 033456 2704