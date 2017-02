Mal versöhnt, mal wütend

artikel-ansicht/dg/0/

Kurz vor dem Ende ihrer ehrenamtlichen Arbeit im Hospizdienst der Wichern Diakonie hat Sabine Kiock doch noch eines der seltenen kleinen Wunder erlebt. Auf Wunsch der Enkel besuchte sie zwei Mal wöchentlich eine 89-Jährige, die nicht mehr hören konnte, im Seniorenheim. "Sie hatte sich zurückgezogen und es ging ihr sehr schlecht", erinnert sich Sabine Kiock. "Doch dann wurde sie immer lebendiger, feierte ihren 90. Geburtstag und ist inzwischen wieder gut integriert."

Doch am Ende der meisten Geschichten, die Sabine Kiock aus ihrer 15-jährigen Tätigkeit erzählen könnte, steht der Tod. Darauf muss man sich einlassen, wenn man sich für das Ehrenamt als Hospizhelfer entscheidet. "Ich weiß nicht, ob ich das auch getan hätte, wenn ich nicht schon Krankenschwester gewesen wäre", sagt Sabine Kiock. 2001, kurz vor der Eröffnung des "Regine-Hildebrandt-Hauses" der Wichern Diakonie in der Kantstraße als erstes stationäre Hospiz in Ostbrandenburg, hat sie mit dem einjährigen Vorbereitungskurs für die Tätigkeit begonnen. "Ich war damals gerade in Rente gegangen, hatte aber das Gefühl, ich kann weiter Verantwortung übernehmen", beschreibt Sabine Kiock ihre Motivation.

Die gebürtige Frankfurterin, Jahrgang 1937, wollte ursprünglich nach dem Abitur Medizin studieren. Doch weil sie sich in der evangelischen Jungen Gemeinde engagiert hatte, wurde sie nicht zugelassen. Verbittert ist sie deshalb nicht. Sabine Kiock wurde Säuglings-Krankenschwester, lernte in Schwerin und Wittenberg. 1963 kehrte sie mit ihrem Mann nach Frankfurt zurück. Ein Jahr arbeitete sie im Lutherstift, hörte dort auf, um für ihre beiden Töchter da zu sein. Später fing sie als Sekretärin im damaligen Bezirkskrankenhaus an. Schreibmaschine schreiben hatte sie an der Volkshochschule gelernt. Als die eigenen Kinder älter waren, wechselte sie als Krankenschwester auf die Entbindungsstation. Nach der Wende machte sie noch eine Umschulung zur Arzthelferin, um in einer HNO-Praxis zu arbeiten. "Keine Lust zu haben, hat keinen Sinn. Man muss einfach sein Bestes geben", lautete ihre Prämisse über all die Jahre.

Die letzten 15 Jahre ging sie mehrmals pro Woche ins Hospiz, übernahm dort meist die Nachtschichten. "Die Angehörigen können sich oft leichter lösen, wenn sie sehen, dass da noch jemand sitzt", hat sie festgestellt.Und natürlich sei jeder Mensch, den sie auf seinem letzten Weg begleitet hat, anders gewesen. "Die alten Leute sind friedlich, sie reden gern über die Vergangenheit und zeigen Bilder, wie sie früher aussahen." Doch es gab auch Situationen, die an der eigenen Kraft kratzten. "Ein junger Mann, er litt an Kehlkopfkrebs, der war so unglaublich wütend. Auf sich und auf das Leben", sagt Sabine Kiock und wird kurz still. In derartigen Situationen halfen die monatlichen Treffen und der Austausch mit den anderen Ehrenamtlern.

Ende Januar hat Sabine Kiock sich von ihrem Ehrenamt verabschiedet. "Mein 80. Geburtstag stand an, das erschien mir als guter Moment, um aufzuhören." Sie freut sich auf den Frühling und ihren Garten. "Ich liebe es, den Dingen beim Wachsen zuzusehen", sagt sie noch. Das Leben könne so schön sein.