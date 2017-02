Trommelfeuer auf die Lachmuskeln

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) In seinem Programm "Mach dich frei, wir müssen reden!" führt Matthias Machwerk sein Publikum durch trockene Sicherheitszonen und risikoreiche Feuchtgebiete. Er berichtet über Verschwörungsparanoiker, Beimuttiwohner und hinterslowakische Callcenter. Er kämpft gegen Abzocke, Alter und Verblödung. Und er warnt vor hinterhältigen Frauen und haltlosen Männern. Am 1. März ist der Comedian in der Stadtbibliothek zu Gast. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.