Torhungrige Gäste zum Start

Eberswalde (MOZ) Trotz etlicher Spielabsagen rollt der Fußball zum offiziellen Rückenrundenstart der Brandenburgliga am Sonnabend, 14 Uhr, in Eberswalde. Die Preussen stehen dabei vor einer schweren Aufgabe. Zu Gast ist der Tabellenführer VfB Krieschow.

Sonnabend startet Preussen Eberswalde (10./17 Punkte) in die Rückrunde und hat gleich mit dem Tabellenführer VfB Krieschow (37 Punkte) eine Herkulesaufgabe vor der Brust. Der Lausitzer Fußballverein, erst im Sommer 2015 in die Brandenburgliga aufgestiegen, schreibt in seinem zweiten Liga-Jahr derzeit Vereinsgeschichte. Mit Riesenschritten geht es nach dem klaren 5:0-Auswärtserfolg im Nachholspiel beim Tabellenzweiten Oranienburger FCE vergangene Woche mit großen Schritten in Richtung Oberligaaufstieg.

Das Team vom 33-jährigen Trainer Toni Lempke ist schon auf zehn Punkte den anderen Aufstiegsaspiranten enteilt. Auch beim Oranienburger FCE war wieder einmal der 28-jährige Andy Hebler der Matchwinner. Krieschows Torjäger bereitete den Führungstreffer vor und hämmerte danach seine Saisontreffer 20 bis 23 den Gastgebern in die Maschen. Der zweitbeste Liga-Torjäger, Paul Döbbelin von Schwarz-Rot Neustadt, hat erst 14 Toren auf dem Konto. Überhaupt hat Hebler, der als Fußball-Profi in der 3. Liga bei Holstein Kiel und zuletzt bei Energie Cottbus aktiv war, einen entscheidenden Anteil an der starken sportlichen Entwicklung der Lausitzer. Vor genau einem Jahr holte Trainer Toni Lempke, der selbst gerade den Liga-Neuling als Chefcoach übernommen hatte, den Ex-Profi ins Team. Der schoss dann in den 15 Rückrundenspielen 2016 noch 20 Treffern, entledigte den Aufsteiger allen Abstiegssorgen. Auch die beiden Treffer des VfB zum 2:1-Sieg im Westendstadion gehen auf Heblers Konto. Am Ende wurden die Lausitzer noch Neunter.

In dieser Saison nun hat Hebler in seinen 13 Spielen bereits 23 Treffer erzielt. Allein aus dieser Konstellation leitet sich die Schwere der Heimaufgabe für die Elf von Frank Rohde ab, wenn im Westendstadion der Ball wieder rollt. Auf einen Nenner gebracht, könnte es erneut heißen: Fordert Torjäger Andy Hebler wieder Preussen heraus? Denn eins ist klar, verlieren will der souveräne Tabellenführer auf keinem Fall. Folglich kann die Elf von Trainer Rohde, die als klarer Außenseiter in die Partie geht, eigentlich nur gewinnen. Viel wird dabei davon abhängen, wie besonders Preussens Stürmer Christian Schlegel und Raif Yaman, der in der Hinrunde nicht zur Verfügung stand, sich schlagen werden.

Schwerstarbeit wartet auf jedem Fall auf die Abwehr um Kapitän Marcel Hellmich und Stammkeeper Lennard Peter. Marcin Dymek, Metin Oguz und Maik Wendland könnten die Vierer-Abwehrkette vervollständigen. Es gilt ein stabiles Bollwerk gegen die eingespielte Gästeelf, in der nicht nur Hebler torgefährlich agiert, über 90 Minuten aufrechtzuerhalten. Daher ist es für die Westender so wichtig, dass heute von den zuletzt gesundheitlich angeschlagenen Spielern einige noch rechtzeitig wieder fit geworden sind. Besonders Rico Musick im defensiven Mittelfeld wäre eine Hilfe. Auch Stürmer Christian Schlegel mit seinem riesigen Erfahrungsschatz aus vielen Oberliga- und Brandenburgligaeinsätzen, immerhin spielt er seit 1991 bei den Westendern, könnte eine Option gegen den torhungrigen Tabellenführer sein.

Jedenfalls haben sich die Westender vorgenommen, den spielstarken Gast möglichst zu ärgern, haben einen Punktgewinn nicht abgeschrieben. Zumal der Spitzenreiter seine bisherigen Punktverluste, zwei Niederlagen und ein Remis, auf Gegners Platz kassierte. Die Vergangenheit zeigte übrigens, dass die Elf von Trainer Frank Rohde sich gegen starke Teams der Liga besonders steigern konnte.