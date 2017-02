Weniger Bürokratie

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Schwedt (MOZ) Eltern können aufatmen: Der Landkreis vereinfacht die Bürokratie bei der Schülerbeförderung. Künftig muss nicht mehr jedes Jahr ein neuer Antrag für den kostenlosen Schulbusverkehr der Kinder gestellt werden. Stattdessen genügt es, wenn Eltern ein Formular jeweils vor Aufnahme der Schüler in die erste Klasse sowie bei jedem Schulwechsel ausfüllen. Das gilt auch beim Wechsel von der Grund- in die weiterführenden Schulen ab der siebenten Klasse sowie bei der Aufnahme der Jahrgangsstufe elf.

Mit dieser neuen Regelung in der Satzung sollen die Eltern und die volljährigen Schüler von der überbordenden Bürokratie entlastet werden. Jährlich müssen die Betroffenen nur noch in den Fällen an die Behörde herantreten, wenn die kostenlose Schülerbeförderung aus bestimmten Gründen jeweils nur für ein Jahr genehmigt wurde.

Die Regelung beginnt ab dem Schuljahr 2018/19. Die Anträge werden dann für die genannten Jahrgangsstufen und die jeweils folgenden bearbeitet. Die Ausgabe der Fahrausweise für die Klassenstufen 2 bis 6, 8 bis 10 und 12/13 erfolgt dann automatisch. Eine weitere Prüfung auf Aktualität der persönlichen Daten entfällt. Dennoch müssen die Eltern alle Änderungen mitteilen, die Auswirkungen auf den Anspruch der kostenlosen Schülerbeförderung haben.

Damit könnten auch Schwierigkeiten bei der Ausgabe von Fahrausweisen zu Beginn eines jeden Schuljahres aus der Welt geräumt werden. Noch eine Erleichterung: Kinder, die jeweils im Wechsel bei getrennt lebenden Elternteilen wohnen, bekommen nun auch einen erweiterten Anspruch auf die Erstattung der Fahrtkosten.