Straßenleuchten und Dachsanierung

Vierlinden/Worin (MOZ) Mit einer kleinen Änderung - der Kauf neuer Hängeschränke für die Küche des Woriner Gemeindezentrums wurde gestrichen - haben die Vierlindener Gemeindevertreter in dieser Woche den Haushalt der Kommune für dieses Jahr beschlossen. In ihm fehlen insgesamt rund 778 000 Euro.

Und das, obwohl die Amtsverwaltung Seelow-Land Vorhaben, wie die Entwässerung der Verbindungsstraße zwischen Diedersdorf und Görlsdorf, unterhalb des Diedersdorfer Berges, nach 2018/19 verschoben hat. Dafür ist die Planung für die Sanierung der Marxdorfer Landsporthalle in den Investitionsplan aufgenommen worden. Gebaut werden soll 2018. Aber nur, wenn Fördermittel dafür fließen. Dasselbe gilt für die Sanierung des Neuentempeler Dorfteiches. Auch sie soll in diesem Jahr geplant und im kommenden realisiert werden.

Im Investitionsplan der größten Amtsgemeinde von Seelow-Land, zu der sieben Dörfer gehören, steht zudem die Fertigstellung der neuen Straßenbeleuchtung in Alt Rosenthal. Dafür werden Anliegerbeiträge fällig. Wenn die beantragte Förderung kommt, soll der Parkplatz am Kunstspeicher Friedersdorf befestigt werden.

Die größte Investition steht indes in Marxdorf an. Dort soll das Dach des Mehrfamilienhauses an der Dorfstraße 4 energetisch saniert werden. Den größten Teil der Kosten fördert das Land.