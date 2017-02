Frank Dumke legt Mandat nieder

artikel-ansicht/dg/0/

Als Gründe gab er ein anderes Demokratieverständnis an, als das, welches er in den vergangenen Monaten erlebt habe, so Dumke. Bei einem Politmagazin habe er eine Sendung zum Thema Residenzpflicht von Abgeordneten verfolgt. Diese wurde am Beispiel des AfD-Politikers Marcus Pretzell veranschaulicht, so Dumke. Ähnliche Verhältnisse wirft er dem Wriezener Parlament vor. Die UWG/CDU-Fraktion hatte dem ehemaligen Abgeordneten Ulf-Michael Stumpe (SPD), der sein Mandat inzwischen niedergelegt hat, Wahlbetrug vorgeworfen und die Annullierung der Kommunalwahl 2014 gefordert. Wer den Posten nun besetzt, ist noch offen.