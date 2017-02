Auch Altlandsberg ist weiter mit an Bord

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Der Fachausschuss hatte einhellig Zustimmung empfohlen, in der Stadtverordnetenversammlung brandete aber noch einmal eine Debatte auf. Am Ende wurde der Zuschuss von rund 4200 Euro für die Musikschule "Hugo Distler" mehrheitlich bewilligt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554929/

Bereits zu Wochenbeginn im Bildungs- und Sozialausschuss hatten Musikschulleiter Alexander Braun und Vereinsvorsitzende Beate Soldanski-Riedel noch einmal die Bedarfe deutlich gemacht. In über 20 Jahren sei man von 100 auf mehr als 1800 Schüler angewachsen, so die Vereinschefin. Und da es vom Kreis keine finanzielle Förderung gebe, sei man existenziell auf die Unterstützung der einzelnen Kommunen angewiesen.

Die falle in unterschiedlicher Größenordnung aus. Rüdersdorf, wo man künftig Klassenmusiziren für alle Fünft- und Sechstklässler anbiete, gebe allein dafür 16 000 Euro, zusätzlich 3500 für die Instrumentalschüler, listete Braun auf. Strausberg sei mit 8000 und 3500 Euro im Boot, das Doppeldorf mit 5000 Euro. Mit Fredersdorf-Vogelsdorf, wo der Zuschuss von bisher 4000 Euro halbiert wurde, sei er noch im Gespräch, und selbst aus Hoppegarten gebe es inzwischen Signale der Bereitschaft, sich zu beteiligen. Allerdings habe die Lenné-Stiftung ihre Zuschüsse gekürzt, die Förderung der Sparkasse schwanke jährlich etwas. In Altlandsberg gebe es eine bereits langjährige gute Kooperation mit Stadtschule und Kita, die man fortsetzen wolle. Neben Hennickendorf sei Altlandsberg seinerzeit mit der erste Standort für das so erfolgreiche Klassenmusizieren gewesen.

Braun erläuterte im Ausschuss auch, dass das Land die generellen Zuwendungen für die Musikschulen erhöht habe. Darüber freue man sich, jedoch machten die jetzt 5,4 Millionen Euro nur jenen Betrag aus, der vor Jahren schon einmal stand und dann halbiert wurde. Zudem wolle man den Mehrbetrag, den man aus Potsdam erhalte - das sei so auch von dort angeraten worden -, dafür nutzen, die Honorare der nicht angestellten Lehrkräfte, bei "Hugo Distler" ja die Masse des Personals, anzuheben.

Dass dies angesichts der extrem geringen Verdienste der Honorarlehrer mehr als gerechtfertigt sei, war unter den Ausschussmitgliedern absolut unstrittig. Begrüßt wurde zudem die Aussage Brauns, die Gebühren unbedingt stabil halten zu wollen. Lediglich Detlef Pohle (SPD) regte die Überlegung an, ob eine "moderate Erhöhung" nicht vielleicht sinnvoll sei.

Die gute Arbeit der Vereinsmusikschule wurde auch in der Stadtverordnetensitzung allseits gelobt. Diskussionen gab es aber um den Zuschuss. Michael Gläser wollte mit den gut 4000 Euro gern einen Grundstock für einen von ihm angeregten "Sozialfonds" schaffen, um gezielt Kinder aus ärmeren Familien zu fördern. Darüber schon jetzt zu befinden, lehnte eine Mehrheit aber als "Schnellschuss" ab. In seltener Einmütigkeit warben Michael Töpfer (CDU) und Ronald Marks (A & O) dafür, den Altlandsberger Kindern in der Musikschule die Unterstützung nicht zu versagen. Am Ende gab es 16 Ja- zu zwei Nein-Stimmen.