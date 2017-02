Ahrensfelde ehrt seine Ehrenamtlichen

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde (MOZ) Auch in diesem Jahr wird es in der Gemeinde Ahrensfelde wieder einen "Tag der Ehrenamtlichen" geben. Dies kündigte Bürgermeister Wilfried Gehrke in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung an. Der Christdemokrat bat die Ortsvorsteher und Ortsbeiräte, entsprechende Vorschläge für Auszeichnungen zu unterbreiten. Diese sollten auch kurz begründet sein. "Die Gemeindevertretung wird dann letztlich entscheiden", so der Verwaltungsleiter. Nach den Worten von Gehrke war die Veranstaltung im vergangenen Jahr gut angekommen, sie sollte deshalb wiederholt werden.