Streit hinter Kirchentüren

Geht emotionslos an die Probleme heran: Vakanzverwalter Uwe Eisentraut will eine attraktive und bezahlbare Pfarrstelle schaffen. © MOZ/Oliver Schwers

Uwe Eisentraut soll es jetzt richten. Der Templiner hat vor wenigen Wochen sein Amt als Vakanzverwalter in der Kirchengemeinde Greiffenberg angetreten. Eisentraut leitete einst den Waldhof Templin. In den kommenden zwei Jahren soll er eine mit zahlreichen Steitereien belastete Strukturveränderung vornehmen. Der einst gebildete Pfarrsprengel Angermünde-Greiffenberg-Crussow hat sich im Sommer komplett aufgelöst. Nach dem Weggang von Pfarrer Justus Werdin wurde deutlich: Der nun allein wirkende Bereich Greiffenberg-Crussow ist viel zu klein, um dauerhaft einen Pfarrer bezahlen zu können. 500 Kirchenmitglieder reichen nicht aus. Die Vorgaben liegen bei 800 bis 1000 - und zwar auf die Zukunft von etwa zehn Jahren gerechnet.

Jetzt sind die drei Kirchengemeinden Angermünde, Crussow und Greiffenberg wieder selbstständig, doch müssen sie irgendwie zusammenarbeiten. Hinter den Kulissen herrscht nicht nur Ratlosigkeit, sondern auch ein starkes Maß an Uneinigkeit. Der Streit hat eine persönliche Note bekommen mit Vorwürfen, bösem Schriftwechsel und Ablehnung.

Als Außenstehender hält sich Uwe Eisentraut da heraus. Gerade hat er das Pfarrhaus in Greiffenberg komplett geräumt und sein Büro bei den Johannitern in Angermünde aufgeschlagen - neutraler Boden und genau in der Mitte zwischen Greiffenberg und Crussow. So muss er auch nicht so weit fahren. "Ich betreue elf Dörfer, zehn Kirchen und neun Friedhöfe", sagt der Vakanzverwalter. "Als Landpfarrer verwaltet man sich tot, wenn keine vernünftige Struktur gefunden wird."

Der Superintendent hat ihm für den Umbau Zeit gegeben. Zunächst möchte er eine dauerhafte Verbindung zwischen Greiffenberg und Crussow schaffen. Mit gemeinsamen Regionalgottesdiensten, Veranstaltungen, Chor- und Bläserauftritten. "Dann müssen mir die Anderen sagen, was sie sich vorstellen." Gemeint sind die Gemeindekirchenräte. Doch hier scheint eine Einigkeit noch in weiter Ferne.

Pfarrer Eisentraut hat zwei Varianten: Einerseits wäre eine Verbindung zwischen Greiffenberg, Crussow und Schönermark möglich. Der dortige Pfarrer Michael Heise geht in einigen Jahren in den Ruhestand. Die Kirchenmitglieder würden insgesamt ausreichen, um dauerhaft eine neue Stelle zu besetzen. Andererseits könnte es aber auch wieder eine Einigung zwischen Crussow, Greiffenberg und Teilen von Angermünde geben. So würde eine Kirchengemeinde Angermünde-Land entstehen. Wo der Sitz des Pfarrers ist, wäre dann hinterher zu entscheiden.

"Eigene Interessen habe ich nicht, also bin ich bei allen Entscheidungen völlig emotionslos", sagt Uwe Eisentraut. "Ich finde allen Beteiligten gegenüber klare Worte, sage jedem das Gleiche und selbst wenn ich mich irren sollte, kann ich auch zurücklaufen." Im Hinterkopf hat er den akuten Pfarrermangel in der evangelischen Kirche. "Deshalb müssen wir eine Stelle schaffen, die so attraktiv ist, dass ein zukünftiger Bewerber überhaupt Lust darauf hat."

Zurzeit dürfte das nicht der Fall sein. Neben den Streitereien und der Strukturveränderung macht der Unterhalt der Gebäude den Kirchgemeinden schwer zu schaffen. Das leere Pfarrhaus in Günterberg soll bereits einen Erbpacht-Interessenten gefunden haben. In Greiffenberg selbst stehen gleich zwei Häuser und eine Pfarrscheune. Dort ist der Gemeinderaum nun ins Pfarrhaus umgezogen, um Betriebskosten zu sparen. Die Scheune wird weiter für Veranstaltungen genutzt. Die Kirche hat akute Baumängel. Der Turm ist gesperrt.

Uwe Eisentraut bleibt optimistisch. "Wir müssen bei allen Schwierigkeiten dazu kommen, dass die Kirche zu einem Kommunikationsmittelpunkt im Dorf wird."