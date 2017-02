Ein Jahr Zeit gewonnen für die Trainierbahn

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554932/

Warum die Veränderungssperre notwendig ist, erläutert Bürgermeister Jürgen Henze so: "Nach dem Verkauf der Trainierbahn an die Eigentümerin der Galopprennbahn, die Rennbahn Hoppegarten GmbH & Co. KG, gilt für uns in erster Linie, den Landschaftsraum der Trainierbahn und ihrer umgebenden Flächen samt der herausragenden Erholungsfunktion zu sichern."

Zu diesem Zweck wurde im Oktober 2013 von der Gemeindevertretung beschlossen, einen Grünordnungsplan als Satzung für die Trainierbahn zu erarbeiten. Damit in der Zeit der Erarbeitung dieses Planwerks keine Veränderungen auf dem Areal der Trainierbahn erfolgen und quasi schon vollendete Tatsachen geschaffen werden, entschloss sich die Gemeindevertretung vor zwei Jahren, eine sogenannte Veränderungssperre für die Trainierbahn zu erlassen. Diese hatte eine Gültigkeit von 24 Monaten.

"In der Zwischenzeit gab es mehrere Abstimmungen mit den Eigentümern der Flächen", so Henze. Neben der Rennbahn Hoppegarten sei es wichtig, weitere Eigentümer, insbesondere auf dem Gebiet des ehemaligen Gutshofs, mit einzubeziehen, um die verschiedenen Positionen und Ideen für die künftige Nutzung der Trainierbahn und des alten Gutshofs zu diskutieren. "Denn die Trainierbahn kann nur im Komplex mit den Flächen des Gutshofs betrachtet werden, weil sie für eine Pferdehaltung mit einem Trainingsbetrieb erforderlich sind", stellt Jürgen Henze fest.

Deshalb habe die Verwaltung neben dem Grünordnungsplan als Satzung für die Trainierbahn auch das Verfahren für den Bebauungsplan "Altes Gut" wieder aufgenommen. Es wurden Gespräche mit dem Ministerium für Ländliche Entwicklung geführt, mit dem Landkreis MOL und weiteren Behörden. "Dies ist ein langwieriger Prozess, der noch immer nicht abgeschlossen werden konnte, weil auch Belange des Denkmal- und Naturschutzes betroffen sind. Aber wir sind weiterhin positiv eingestimmt, dass wir die Interessen der Eigentümer und der Gemeinde Neuenhagen unter einen Hut bringen werden", sagt das Gemeindeoberhaupt. Um die Planung zu Ende führen zu können, war jedoch eine Verlängerung der Veränderungssperre um ein Jahr notwendig. "Mit dem Beschluss haben wir ein weiteres Jahr gewonnen, um in Ruhe mit allen Beteiligten eine bestmögliche Lösung zu erarbeiten und planungsrechtlich zu sichern. Hier sind wir auf einem guten Weg - und wir arbeiten, das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen, mit allen Betroffenen in guter und sachlicher Atmosphäre zusammen", so Henze weiter.

Ziel der Gemeinde sei es, den Pferdesport als Wirtschaftsfaktor sowie die Landwirtschaft zu erhalten und zu fördern und gleichzeitig eine öffentliche Nutzung für die Neuenhagener in ihrer Freizeit zu ermöglichen. Bevor es zur Abstimmung kam, 18 Gemeindevertreter stimmten dafür, fünf waren dagegen, gab es Diskussionen. Hartmut Kretschmer (B 90/Grüne) schloss sich Corinna Fritzsche-Schnick (CDU) an, die besorgt gefragt hatte, welche konkreten Anhaltspunkte es gebe, dass die Zielstellungen des Grünordnungsplanes erschwert oder gar unmöglich gemacht werden. Diese Sätze hatte sie der Begründung der Verwaltung entnommen, die die Verlängerung der Veränderungssperre empfahl.

"Ich teile die Sorge von Corinna Fritzsche-Schnick. Wir haben nur noch einmal die Möglichkeit, ein Jahr die Veränderungssperre zu verlängern. Was ist, wenn wir in diesem einen Jahr nicht zu Potte kommen. Dann kann der Investor machen, was er will. Ich sehe da eine Riesengefahr. Deshalb war ich schon immer dafür, dass wir das Gelände kaufen", sagte er. Er reichte einen Geschäftsordnungsantrag ein, der auch angenommen wurde, dass die Verwaltung beauftragt wird, bis spätestens Dezember dieses Jahres eine Satzung zur Beschlussfassung vorzulegen. Zudem sollen die Gemeindevertreter vierteljährlich über den Stand informiert werden.

Bau-Fachbereichsleiterin Janina Meyer-Klepsch versuchte, zu beruhigen. Sie sei sehr zuversichtlich, dass bis zum Ablauf der Frist eine rechtskräftige Satzung vorliegen wird. Klaus Ahrens (CDU) empfindet die Veränderungssperre als kein gutes Zeichen an die Verhandlungspartner, um vernünftig miteinander ins Gespräch zu kommen. Dagegen verwahrte sich Jürgen Henze: "Wir führen mit den Eigentümern vernünftige Gespräche", betonte er.