16 Verkehrsunfälle pro Tag

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Brandenburgs Straßen bleiben das gefährlichste Pflaster: Gemessen an der Einwohnerzahl passierten in der Region 2016 erneut deutschlandweit die meisten Unfälle. Auch in Oberhavel stieg die Zahl an. Allerdings sank die Zahl der Verkehrstoten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554933/

Im Landkreis verzeichnete die Polizei 5 775 Unfälle, 77 mehr als 2015. Damit gab es in Oberhavel rechnerisch 16 Unfälle täglich. Am Freitag stellte Bernd Halle, Leiter der Polizeidirektion Nord, in Neuruppin die Jahresbilanz vor. Die Direktion Nord umfasst die Kreise Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz.

Insgesamt wurden vergangenes Jahr im Nord-Bereich der Polizei 13 257 Verkehrsunfälle registriert, 118 mehr als 2015. Ebenso angestiegen ist die Zahl der Verletzten (1 966). Das ist die höchste Unfallzahl der vergangenen fünf Jahre, auch bei den Verletzten. Allerdings gab es weniger Unfalltote. Ihre Zahl ging von 28 im Jahr 2015 auf 22 zurück.

Halle bezeichnete die Bilanz als "durchwachsen". Die Schwerpunkte der Aufgaben der Verkehrspolizei sieht er bei der Bekämpfung der fünf Hauptunfallursachen: unangemessene Geschwindigkeit, zu geringer Abstand, Missachten der Vorfahrt, Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie gefährliches Überholen. Diese Ursachen seien zwar "nur" für ein Drittel aller Verkehrsunfälle verantwortlich, aber für 75 Prozent der Verletzten und 80 Prozent der Toten.

Deutschlandweit ist die Zahl der Verkehrstoten auf den niedrigsten Stand seit mehr als 60 Jahren gesunken. 2016 starben 3 214 Menschen bei Unfällen im deutschen Straßenverkehr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag berichtete. Das waren 245 Todesopfer weniger als im Jahr 2015 - ein Minus von 7,1 Prozent. Von 2014 auf 2015 war die Zahl der Todesopfer im Straßenverkehr hingegen gestiegen. Nirgendwo in Deutschland sank die Zahl der Getöteten so stark wie in Brandenburg. Hier kamen im vergangenen Jahr 121 Menschen ums Leben, 58 weniger als im Jahr zuvor. Das entspricht einem Minus von einem Drittel.