Bürger diskutieren die Zukunft von Storkow

"Es ist erstaunlich, wie viele Leute mitwirken wollen", kommentierte Detlev Nutsch, Stadtverordneter der Fraktion Neues Storkow/Haus und Grund. Insbesondere viele junge Menschen kamen zu der Veranstaltung. Enttäuscht registrierte Nutsch aber, dass "diejenigen, die immer alles in Frage stellen, nicht da sind". Die Entwicklung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes war auf der letzten Stadtverordnetenversammlung des vergangenen Jahres beschlossen worden, um die Planung hinsichtlich der Fördermittelbeantragung neu auszurichten. Besonders ist dabei an das Förderprogramm Aktive Stadtzentren gedacht.

Eingeladen waren alle Bürger sowohl der Kernstadt als auch der Ortsteile. Auch Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig (SPD) hatte nicht so ein großes Bürgerinteresse erwartet. Für sie sei es wichtig, "dass damit das Konzept nicht in der Schublade verschwindet".

Immerhin gibt es schon einige Konzepte, die Stadtentwicklung betreffend. Die Bürgermeisterin erinnerte an das Erholungskonzept. Dieses neue, "integrierte" Konzept, dessen Erarbeitung sich unter Leitung des erfahrenen Berliner Stadtplanungsbüros LPG mbH (Landesweite Planungsgesellschaft) über das ganze Jahr erstrecken wird, will das Verkehrskonzept, die Stadtumbaustrategie, das Stadtentwicklungs- und das Erholungskonzept sowie den Lärmaktionsplan zusammenführen und die Wechselwirkungen erforschen. "Am Ende stehen für einen Betrachtungszeitraum bis 2030 die Maßnahmen fest, die Akteure und wo das Geld, zum Beispiel die Fördermittel, herkommt", erläuterte Roland Schröder von der LPG.

Eine erste Irritation entstand unter den Beteiligten aus den Ortsteilen, die ja ausdrücklich auch eingeladen waren. "Werden die Ortsteile einbezogen?", war die Frage. "Das Städtebauförderprogramm greift für die Ortsteile leider nicht", musste die Bürgermeisterin antworten, wobei sie als Alt Stahnsdorferin sogleich versicherte: "Ich werde dafür sorgen, dass die Ortsteile nicht zu kurz kommen."

Eine andere Frage betraf das Thema Barrierefreiheit. "In welche der Einzelkonzeptionen gehört sie hin?" Schröder beruhigte: "Das geht quer durch alle Themen." Bedenken hinsichtlich der Höhe der Fördermittel wurden geäußert, weil ein Bevölkerungsrückgang von jetzt mehr als 9000 auf gut 8000 Menschen prognostiziert wird. "Wie dynamisch soll das Konzept sein, wenn es erst 2030 realisiert wird?", wollte ein Bürger wissen.

Die Ergebnisse dieser ersten Werkstatt waren das gegenseitige Kennenlernen und das Zusammentragen von dem, "was in Storkow wichtig ist, was die Problemorte sind, welche Erwartungen bestehen und was es für Ideen gibt", so Schröder.