Ab Juni wird Straße in Platkow gebaut

Über das Ansinnen des Landkreises sind die Abgeordneten seit Langem informiert. Der Straßenbau wird ein Gemeinschaftsprojekt von Landkreis und Gemeinde, wie Katrin Blume betonte. Man habe mehrfach beraten. So wurde ein möglicher Gehwegbau abgelehnt, da er die Anwohner zusätzlich belasten würde. In der wenig frequentierten Straße sei er nicht nötig, hieß es seitens der Kommune. Rund 56 000 Euro Anliegerbeiträge werden dennoch fällig. Planer Jörn Richter erläuterte, dass die Straße auf sechs Meter - so wie sie jetzt ist - grundhaft ausgebaut wird. Sie erhält einen sechs Zentimeter hohen Rundbord. An dem wird das Regenwasser mit einem leichten Gefälle in einem geschlossenen Rohrsystem Richtung Sedimentfang (Höhe Abzweig nach Neuhof) abgeleitet. Nötig sei eine Angleichung der Zufahrten, erklärte Richter. Für die Zufahrten sowie den Bau von Leuchten werden Anliegerbeiträge fällig. Wobei es bei den Zufahrten unterschiedliche Veranlagungen geben wird, sagte Richter. Dort, wo es bereits befestigte Zufahrten gibt, werden die Beiträge geringer sein als bei jenen Grundstücken, die keine haben. Mit dem Gewässer- und Deichverband sei abgestimmt, dass das Regenwasser vom Sedimentfang in den dann offenen Graben Richtung Kiehnwerder eingeleitet wird.

Für die Zeit der Bauarbeiten, die zum Teil unter Vollsperrung erfolgen, wird eine Umleitung ausgeschildert. Details bespricht die Baufirma mit den einzelnen Anliegern. Auch mit den Landwirten werde es Abstimmungen geben, versicherte Katrin Blume. Bis zum 30. November soll die insgesamt knapp 600 000 Euro teure Baumaßnahme bis 30. November abgeschlossen sein. Im März findet noch eine Anwohnerversammlung statt.