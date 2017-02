Oberschule soll Aufzug erhalten

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Über die geplanten Bauarbeiten an der Erna-und-Kurt-Kretschmann-Oberschule in Bad Freienwalde diskutierten die Mitglieder des Bildungsausschusses bei ihrer jüngsten Sitzung. Geplant ist, die energetische Ertüchtigung der Oberschule bereits dieses Jahr durchzuführen und nicht erst 2019 wie ursprünglich gedacht. Einer entsprechenden Beschlussvorlage stimmten die Stadtverordneten Ende vergangenen Jahres zu.

Soll eine neue Außenfassade erhalten: die Kretschmann-Oberschule in Bad Freienwalde

Im Zuge der Bauarbeiten soll demnach die Fassade erneuert und mit einem Vollwärmeschutz gedämmt werden. Die Planung dafür sei angesetzt worden, sagte Christian Nörtemann, Fachbereichsleiter Hoch- und Tiefbau in Bad Freienwalde. Geplant ist nun zusätzlich, im Gebäude einen Fahrstuhl einzubauen. "Die Schule muss barrierefrei sein", erklärte Nörtemann. In der Ausschusssitzung informierte er über den aktuellen Stand der Planungen.

Derzeit werden laut Nörtemann noch die genauen Kosten kalkuliert und überprüft, welche Leistungen förderfähig sind. Dann werde der Antrag gestellt, sagte er. Der Aufzug sei aber in jedem Fall förderfähig, betonte der Fachbereichsleiter. Je nachdem wann die Förderbescheide eingehen, könnten die Planungen losgehen, sagte er. Derzeit stehe der genaue Zeitplan zur Durchführung der Bauarbeiten aber noch nicht fest. Erst, wenn die Kosten feststünden, könnten die entsprechenden Förderanträge gestellt werden. Genaueres dazu könne er erst in den nächsten Wochen sagen, so Nörtemann.

Ausschussvorsitzender Marco Büchel (Linke) machte deutlich, dass sich an der Oberschule bald etwas tun müsse. "Das Projekt Oberschule begleitet uns schon ein Jahrzehnt", sagte er.