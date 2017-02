Bester Kurzfilm kommt aus Frankfurt

artikel-ansicht/dg/0/

Der Film kommt vom Frankfurter Unternehmen Die Kulturingenieure, die auch für die Stadt drei Animationsfilme über Heinrich von Kleist, Carl Philipp Emanuel Bach und Hermann Weingärtner produziert haben. Gesellschafter Stephan Felsberg studierte Kulturwissenschaften an der Europa-Universität. Das junge dreiköpfige Team, alle drei sind Viadrina-Absolventen, hat zwei Produktionsstätten in Frankfurt und Berlin. OB Martin Wilke gratulierte: "Der Film zeigt, wie viel kreatives Potenzial in Frankfurt steckt."

Der siebenminütige Animationsfilm erzählt vom DDR-Frauengefängnis Hoheneck. Er illustriert Zeitgeschichte. Die Tonspur ist eine Collage aus Originalinterviews mit einst im DDR-Frauengefängnis Hoheneck Inhaftierten. Die oft nur wegen Reibereien mit dem SED-System, nicht unbedingt wegen Vergehen Verurteilten erzählen, wie der bedrückende Alltag in der Haft verlief, und wie sie als Arbeiterinnen einer perversen Devisenbeschaffungsmaschine schuften mussten. Hinter Gittern saßen sie, weil ihre Vorstellungen, Träume, Ansprüche sich zu sehr am Westen orientiert hatten. Nun fertigten sie Konsumgüter, die sie in DDR-Läden nie zu Gesicht bekommen hatten, die nämlich direkt aus der Knastfabrik in die Läden des Westens wanderten. Offenbar trifft der Kurzfilm über die Haftsituation politischer Gefangener im zentralen DDR-Frauengefängnis Hoheneck auch den Nerv der aktuellen politischen Gemütslage in Übersee.

Die Kulturingenieure "schmelzen" komplexe Sachverhalte ein, wie es auf ihrer Internetseite heißt. Den Vorgang nennen sie Komplexitätsreduktion. "Kaputt" ist auf der Seite der New York Times unter https://www.nytimes.com/2017/01/27/opinion/broken-the-womens-prison-at-hoheneck.html?_r=3 zu sehen.