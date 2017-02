Seminarhaus für Pflanzenarche

artikel-ansicht/dg/0/

Greiffenberg (MOZ) Der Verein zur Erhaltung und Rekultivierung alter Nutzpflanzen VERN will auf seinem Gelände der Schaugärtnerei in Greiffenberg ein Bildungszentrum für Seminare und Workshops einrichten. Dafür hat er das baufällige, denkmalgeschützte Nebengebäude gekauft.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554938/

Interessierte Besucher: Landrat Dietmar Schulze (l.) und Präsidiumsmitglieder der Uckermärkischen Unternehmervereinigung informierten sich am Donnerstag in der Geschäftsstelle des VERN über aktuelle Projekte und Probleme, bei denen der Verein Unterstützun

Interessierte Besucher: Landrat Dietmar Schulze (l.) und Präsidiumsmitglieder der Uckermärkischen Unternehmervereinigung informierten sich am Donnerstag in der Geschäftsstelle des VERN über aktuelle Projekte und Probleme, bei denen der Verein Unterstützun © MOZ/Daniela Windolff

Ein halbes Dutzend Körnchen, kaum sichtbar aber kostbar wie Goldstaub, sind der Samen, aus dem eine Erfolgsgeschichte wächst. Champagnerroggen, eine alte, robuste, ursprünglich aus Frankreich stammende Roggensorte, die jahrzehntelang von den Feldern verschwunden und von Bauern, Müllern und Bäckern fast vergessen war, gedeiht heute wieder auf Äckern in der Uckermark und bietet den Rohstoff für köstliches Brot, das der Renner bei Festen und Aktionstagen des Vereins zur Erhaltung und Rekultivierung alter Nutzpflanzen, kurz VERN, ist. Dieser Verein hat aus letzten Restbeständen des alten Saatgutes, das in der Genbank Gatersleben archiviert wird, wieder ein anbaufähiges Getreidesaatgut kultiviert und vermehrt, das inzwischen sogar als Erhaltungssorte beim Bundessortenamt offiziell zum Anbau zugelassen ist. Der Champagnerroggen steht exemplarisch für das Anliegen des VERN, der 1996 mit dem Ziel gegründet wurde, alte, vom Aussterben bedrohte Kulturpflanzen nicht nur zu erhalten, sondern sie durch Vermehrung und Anbau wieder zum Leben zu erwecken. Aus dem kleinen engagierten Liebhaberprojekt einer Handvoll Enthusiasten, Vorsitzender und Gründer war damals ein ehemaliger LPG-Vorsitzender, ist in dem kleinen Uckermark-Städtchen Greiffenberg ein länderübergreifendes Koordinationszentrum für Biodiversität, also Artenvielfalt, in Landwirtschaft und Gartenbau entstanden. Auf dem 4000 Quadratmeter großen Gelände der Schau- und Lehrgärtnerei in der Greiffenberger Burgstraße werden Hunderte Sorten seltener, alter Kulturpflanzen wieder lebendig, die teilweise nur noch als vergessene Raritäten im Genbank-Archiv für die Nachwelt aufbewahrt werden. Allein rund 120 alte Kartoffelsorten, Getreide von Hirse bis Dinkel und Gemüsesorten, die heute nur noch die Großeltern kennen, werden in Greiffenberg und in zahlreichen Partner- und Kooperationsbetrieben wieder lebendig. Auch immer mehr Privatleute kehren den wenigen industriellen hochgezüchteten Massensorten den Rücken und probieren alte Sorten aus, die oft robuster und intensiver im Geschmack sind. Und sie tun dabei fast nebenbei Gutes, um die Vielfalt der Kulturpflanzen zu erhalten.

Für den Verein ist deshalb neben der reinen praktischen Vermehrungs -und Kultivierungsarbeit die Öffentlichkeitsarbeit und Wissensvermittlung über alte Sorten und deren Besonderheiten und Bedeutung wichtig, betont Vereinsvorsitzende Cornelia Lehmann. Mit der Sortenvielfalt ist auch Wissen verloren gegangen.

In der kleinen Geschäftsstelle in Greiffenberg, ein altes Gebäude in der Burgstraße, ist es jedoch so eng, dass hier kaum Veranstaltungen und Seminare mit 20 Leuten und mehr machbar sind. Deshalb plant der VERN schon lange, das leerstehende Nachbargebäude zu sanieren und zu einem Bildungszentrum und Seminarhaus auszubauen. Mit einer großen Spendenaktion kratzte man das nötige Geld für den Kauf des denkmalgeschützten Fachwerkhauses zusammen, das noch eine schwarze Küche besitzt, die erhalten bleiben soll. Der Kraftakt ist mit ganz viel Enthusiasmus und großer Unterstützung vieler Sponsoren gelungen. Haus und Grundstück gehören dem Verein. Das Konzept steht. Rund 680 000 Euro sind für die Gebäudesanierung veranschlagt. Fördermittel kommen aus dem Leader-plus-Programm. Den Eigenanteil muss der gemeinnützige Verein aus eigenen Mitteln aufbringen. Baubeginn ist Ende März. Im September soll alles fertig sein.