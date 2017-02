Fahrgäste wollen 30-Minuten-Takt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554939/

Es ist nass-kalt an diesem frühen Freitagvormittag, ein heftiger Schneeregenschauer geht gerade über dem Haltepunkt Ahrensfelde Friedhof nieder. Vier, fünf Autos parken an der nahen Straße, einige Fahrräder sind an einem Ständer angeschlossen. Auf dem Bahnsteig finden sich nach und nach die Fahrgäste ein, genau sechs sind es zu dieser Stunde. "Ich muss zum Arzt nach Charlottenburg", erzählt Inge Lange. Die Seniorin benutzt dafür schon seit Jahren die Regionalbahn-Linie 25. "Seit der Zug bis Ostkreuz fährt, geht das noch schneller", freut sich die Ahrensfelderin. Die S-Bahn sei nicht wirklich eine Alternative, sie halte unterwegs zu oft, findet Inge Lange.

Dann fährt auch schon, pünktlich auf die Minute, der Triebwagen der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) ein - wie jede Stunde. Die Fahrgäste steigen sein und schon setzt sich der Zug in Richtung Berlin in Bewegung.

Ein Blick wenige Kilometer weiter nach Werneuchen, dem Endpunkt der Linie 25. Dort ist deutlich mehr los. Eine junge Frau zieht ihren Koffer hinter sich her, ein Mann in Arbeitskleidung raucht noch eine Zigarette, zwei ältere Menschen unterhalten sich auf dem Bahnsteig. Er fahre regelmäßig mit dem Zug, erzählt ein Werneuchener. Auch zu unterschiedlichen Zeiten. Es sei einfach entspannter als im Stau auf der B 158 zu stehen. Abends, so der Mittvierziger, wäre ein letzter Zug aus Berlin zwischen 23 Uhr und Mitternacht nicht schlecht. "Für einen Theaterbesuch ist das ideal". Einen weiteren Wunsch hat der Werneuchener auch noch: einen dichteren Takt.

Diese Hoffnung teilt auch Bürgermeister Burkhard Horn. "Jede halbe Stunde ein Zug nach Berlin wäre natürlich toll", so der Linken-Politiker. Er sieht in den kommenden Jahren durchaus Potenzial bei den Fahrgastzahlen. Letztlich, das weiß auch Horn, werde eine wirtschaftliche Betrachtung des Themas ausschlaggebend sein. "In Richtung 2030 könnte es eine Lösung geben". Entsprechende Vorstellungen wären erst kürzlich auf einem Treffen der AG Nord des Nachbarschaftsforums Berlin-Brandenburg geäußert worden, so der Rathauschef.

Noch etwas höher legt sein Amtskollege aus Ahrensfelde die Latte. Wilfried Gehrke orientiert sich an der S-Bahn und hätte deshalb gerne einen 20-Minuten-Takt. "Aber auch der 30-Minuten-Abstand würde den Wünschen vieler Einwohner entgegenkommen", sagt der Christdemokrat. Der Bahnverkehr müsse für die Nutzer attraktiv sein. "Wenn man den Zug verpasst und wieder ein Stunde warten muss, dann ist er das nicht", meint Gehrke. Er hoffe deshalb, dass der brandenburgischen Mobilitätsstrategie nun auch Taten folgen werden. Mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) sei die Kommune deshalb im regelmäßigen Dialog. Bei dem nun anstehenden barrierefreien Umbau der Bahnhöfe entlang der Regionalbahn-Linie 25 werden nach Angaben des Ahrensfelder Bürgermeisters die Weichen so gebaut, dass eine Taktverdichtung durchaus möglich ist.

Steffen Streu verweist auf die Ergebnisse der "Korridoruntersuchungen" von Strecken im Schienenpersonennahverkehr des Berliner Umlands. Dort sei auf der RB25-Line eine steigende Nachfrage prognostiziert worden, so der Sprecher im brandenburgischen Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung. Die Situation müsse man sich nun bei der Erarbeitung des Landesnahverkehrsplans genauer anschauen.

Der VBB dämpft dagegen kurz- bis mittelfristige Hoffnungen auf einen dichteren Takt. "Das würde zumindest teilweise einen zweigleisigen Ausbau der Infrastruktur erfordern", sagt Sprecherin Elke Krokowski. Ein Halbstundentakt sei auf der bestehenden eingleisigen Strecke einfach nicht umsetzbar. Dieser müsste zudem auch finanziert werden. "Angesichts der derzeit weiter ungeklärten Höhe der Regionalisierungsmittel, die der Bund den Ländern zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs zur Verfügung stellt, ist eine Ausweitung der Bestellleistung auf der RB 25 absehbar nicht umsetzbar", so Krokowski.