Kostenloses Internet bei der Gefas

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) In den Räumen der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) im Fichtenauer Weg gibt es eine Freifunk-Anlage. Dort kann jedermann mit einem Smartphone oder Computer ohne Registrierung und ohne Passwort ins Internet gehen - kostenlos. Gesponsert hat das Gerät die Fraktion der Linken in Erkner, teilt ihr stellvertretender Vorsitzender, Mario Hausmann, mit.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554941/

Die Gefas stellt einen Teil des Datenvolumens bereit, das sie ohnehin für ihre Internet-Anschlüsse hat, so ihr Vorstand Siegfried Unger. Er und Hausmann wollen weitere Stationen in Erkner schaffen. Man habe bewusst bei der Gefas begonnen, so Hausmann, um Menschen in angespannten Lebenslagen zu helfen. Unger will den Freifunk auch im neuen Mehrgenerationenhaus nutzen.