Faszinierende Bilder Am Grünzug

Hönow (MOZ) "Einfach nur faszinierend", staunte Ramona Braun am Donnerstagabend in der Hönower Galerie Am Grünzug von Ute Hein. Gerade eben war dort die neue Ausstellung eröffnet worden, in der Bilder der beiden befreundeten Künstler David Mackereth und Klaus Böllhoff zu sehen sind.