Forschen und die Welt entdecken

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit fast neun Jahren betreibt der Verein Förderforum in der Puschkinstraße die Kinder-Energie-Akademie (KEA). In Kursen am Nachmittag, Projekttagen für Schulen und Ferienangeboten soll das Interesse von Vor- und Grundschülern für Naturwissenschaften und Technik geweckt werden.

Wieder und wieder streicht Fabian (8) ein dicke Schicht Kleister auf einen Luftballon und bedeckt diese mit einer Lage Papier. Am Nachbartisch klebt Enrick (9) gerahmte Dias mithilfe einer Heißklebepistole zusammen. Marvin (9) hat eine alte CD zerbrochen und die Scherben auf einen Pappbecher geklebt.

Upcycling" heißt das aktuelle Thema des Nachmittagskurses "Labor-Express" in der Kinder-Energie-Akademie (KEA) in der Puschkinstraße 19. Dabei werden auf den ersten Blick nutzlose Dinge in neue Produkte umgewandelt. "Heute stellen wir Lampenschirme her", sagt Anne Manglitz, Teamleiterin und Dozentin der KEA. Im"Labor-Express" gehe es vor allem darum handwerklich aktiv zu werden, erklärt sie. Dabei seien schon die unterschiedlichsten Sachen entstanden, vom Insektenhotel bis zu selbstgemachten Nudeln. "Langweilig ist es hier nicht", sind sich Enrick, Fabian und Marvin einig.

Der "Labor-Express" ist einer von sechs Kursen, die in der KEA an vier Nachmittagen in der Woche angeboten werden. "Bei uns können Kinder ab dem 5. Lebensjahr damit beginnen, die Welt zu entdecken und zu erforschen", sagt Anne Manglitz. Besonders beliebt sei das Schülerlabor mit 30 Plätze zum eigenständigen Experimentieren. Hinzu kommen mehrere Ausstellungsräumen, in denen die erneuerbaren Energien, von der Wasserkraft über Wind- und Sonnenenergie bis zur Biogasanlage mit allen Sinnen erfahrbar werden. Diese Räume können ebenso wie das Labor auch von Grundschulklassen für Projekttage genutzt werden. Dritte Säule der KEA sind die sogenannten Collegewochen in den Ferien. In den Winterferien stehen diese im Zeichen der Roman-Welt von Harry Potter, in den Herbstferien geht es ums Experimentieren und in den Sommerferien findet regelmäßig das Forschercamp am Großen Treppelsee mit Baden, Angeln, Kanufahrten, Geocaching, Schnitzen und Radtouren statt.

Bei allen Angeboten der KEA gehe es darum, die Stärken und Begabungen der Kinder zu erkennen und zu fördern, erklärt Peggy Zecha, Geschäftsführerin des Vereins Förderforum Frankfurt, der auch die Kita "Einsteinchen" betreibt, in der nach demselben pädagogischen Konzept gearbeitet wird. "Wir bieten viele verschiedene Reize an und schaffen damit eine herausfordernde Atmosphäre, in der jedes Kind etwas findet, womit es sich beschäftigen kann", sagt Peggy Zecha. Mit vielen kleinen Dingen, vom Sinnesparcours über Waagen und Magnete bis hin zu Fitnessfahrrädern, auf denen man per Muskelkraft die Energie zum Betrieb einer Autorennbahn erzeugen kann, werde das Interesse für Naturwissenschaften und Technik geweckt und gefördert.

Informationen zu den Kurs- und Projektangeboten sowie den Preisen: www.foerderforum-ffo.de; Kontakt: 0335 5210658 oder kea@foerderforum-ffo.de