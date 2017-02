Idee für eine Beeskow-Hymne

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) "Das muss die Beeskow-Hymne werden", wünscht sich Elfriede Rehfeld, als sie begeistert mit einem dreistrophigen Liedtext über Beeskow in die Lokalredaktion kommt. Bei der Weihnachtsfeier des Seniorenverbandes in Herzberg sei er öffentlich gesungen worden und habe großen Anklang gefunden.

Der Liedtext ist nicht neu. "Ach, du liebe Güte. Den hab ich ja schon vor zehn Jahren geschrieben", lacht Elisabeth Knop, als die MOZ sie am Telefon erreicht und erklärt, dass ihr Text veröffentlicht werden soll. Die 87-jährige unternehmungslustige Rentnerin ist auch eine begeisterte Beeskowerin. "Ich bin ja hier geboren. Und was ich aufgeschrieben habe, kommt wirklich aus dem Herzen."

Elisabeth Knop erklärt, es gebe bereits eine Beeskow-Hymne von Herrn Hübner. Die aber sei kaum gesungen worden, weil die Melodie so schwer sei. Ihr Text lasse sich dagegen leicht zu der Melodie von "Kennst du die Perle, die Perle Tirols" singen. Das sei auch schon im Seniorentreff ausprobiert worden.

Deshalb ist Elfriede Rehfeld der Meinung, dass Elisabeth Knops Lied in das Repertoire aller Chöre aufgenommen und bei Veranstaltungen gesungen werden sollte.

Das Lied:

¦ Kennst du das Städtchen, es liegt an der Spree, umgeben von Wäldern und manchem See, hier ist meine Heimat, ich bin hier zu Haus. Ja, ja aus Beeskow zieh ich nicht mehr aus. Ja, ja aus Beeskow zieh ich nicht mehr aus.

¦ Hier kenn ich die Schule, die Kirche den Park, fast jede Straße, die Burg und den Markt. Und schaut man sich um nun in unserer Stadt, ja, ja in Beeskow sich viel verändert hat. Ja, ja in Beeskow sich viel verändert hat.

¦ Auch wenn mir so manches noch nicht gefällt, so zieh ich trotzdem nicht hinaus in die Welt. Denn hier habe ich Freunde, liebe Nachbarn und mehr, ja, ja mein Beeskow lieb ich so sehr. Ja, ja mein Beeskow lieb ich so sehr.

Das Lied wird nach der Melodie "Kennst du die Perle, die Perle Tirols" gesungen. Gedichtet hat es Elisabeth Knop.