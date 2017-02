Einwände zum Bootshaus beraten

artikel-ansicht/dg/0/

Eigentlich hatten es sich die Abteilung Segeln im Müllroser Sportverein und auch die Stadt alles viel einfacher vorgestellt. Vor ziemlich genau einem Jahr stellte man den Bebauungsplan für den "Segelstützpunkt" am Westufer des Sees vor. Kernpunkt ist die Errichtung eines Bootshauses. Der Plan wurde im Frühjahr 2016 beschlossen und den Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme vorgelegt.

Nun liegen diese Kommentare vor, so erhebt die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises den grundlegenden Einwand: Die Realisierung des Vorhabens der Stadt verletzt das Gebot den 50-Meter-Uferbereich des Sees von baulichen Anlagen freizuhalten. Dazu kommen weitere Hinweise, beispielsweise von der Stabsstelle Brandschutz, dass am Standort eine "frostsichere Löschwasserentnahmestelle im Umkreis von 300 Meter vorhanden" sein müsste.

Nun war es die Aufgabe des Bauausschusses über die Einwände zu beraten. Bürgermeister Detlef Meine ärgerte sich über die Ausführungen zum Brandschutz, im Winter brauche man keine "frostsichere Entnahmestelle", sondern eine Spitzhacke und ein Schlauch, der in das Eisloch gelegt werde, reichen im Notfall aus. Der Stadtverordnete Ingomar Friebel macht darauf aufmerksam, dass die Boote dort nur gelagert, nicht aber repariert werden dürfen. Die räumliche Begrenzung beschäftigte Ulrich Zimmer, dieser Standort sei wegen seiner Enge ungeeignet und man hätte einen anderen Standort wählen sollen. Olaf Ermling erwiderte auf diese Ausführungen, dass die Entscheidung nun mal so getroffen worden und heute zu akzeptieren sei.

Diese Situation ist auch für die Stadtpolitik prekär, denn man hatte vor rund fünf Jahren den bisherigen Standort der Segler im Strandbad neu verpachtet - heute befindet sich dort ein italienische Restaurant. Die Stadt versprach den Seglern damals, dass man ein neues Quartier für sie finden werde. Man einigte sich schließlich auf einen Streifen am Westufer, dort befindet sich jetzt das provisorische Quartier der Sportler.

Die Müllroser Kommunalpolitiker betonen heute, dass die Auswahl des Standortes am Westufer in Zusammenarbeit mit dem Landkreis erfolgte, dieser habe damals auch seine ausdrückliche Zustimmung erteilt. Doch seitdem sind rund fünf Jahre vergangen, inzwischen sitzen neue Mitarbeiter in den Dienststuben und diese schlagen in ihren aktuellen Stellungnahmen ganz andere Töne an, dass nämlich die Errichtung des Bootshauses dort letztlich nicht möglich sei. Die Müllroser Stadtverordneten können den Kurswechsel der Landkreis-Experten lebhaft kritisieren, dies ändere aber nichts an der Erkenntnis, dass der geplante Standort so nicht zu halten sei, so das Fazit von Bernd Kallweit vom Bauamt des Amtes Schlaubetal. Die einzige Lösung wäre, dass der Status Landschaftsschutzgebiet geändert werde.

Im Bauausschuss war man sich schließlich einig, dass man so verfahren wolle: Die Stadt Müllrose wird bei der obersten Naturschutzbehörde des Landes, dem Ministerium für ländliche Entwicklung, die Ausgliederung des Uferbereichs aus dem Landschaftsschutzgebiet beantragen. Die Stadtverordnetenversammlung muss über diese Beantragung entscheiden.