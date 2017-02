US-Exoten im havelländischen Nebel

artikel-ansicht/dg/0/

Selbelang/Havelland (MOZ) Irgendwann werden sie vielleicht mal die Windräder überragen - nicht die riesigen 200 Meter hohen, aber die kleineren schon. Denn so ein Riesenmammutbaum soll gut und gern 90 Meter hoch werden können. Aber noch sind die beiden havelländischen Exemplare davon weit entfernt. Das machte es auch etwas schwierig, sie zu finden. Denn es war nebelig, sehr nebelig, als ich mich auf die Suche nach den beiden Exoten machte. Ich hatte teilweise Schwierigkeiten den nächsten Leitpfosten am Straßenrand zu erkennen. Und genau an dem Tag sollten in Selbelang die Fotos entstehen.

Blick in den Mammutbaum hinter der alten Brennerei in Selbelang. Typisch für diese Art Baum: Die Äste sehen aus, als hätte sie jemand einfach in den Stamm gesteckt.

Von dem kleinen Dorf sieht man nicht viel, wenn man die Bundesstraße entlang fährt. Denn Selbelang hat das Glück, dass die viel befahrene Straße nur am südlichen Dorfrand entlang führt. Um in den eigentlichen Ortskern zu gelangen, muss man von der B5 abbiegen.

Wo genau die Mammutbäume stehen sollten, war mir unklar. Zwar hatte ich eine ungefähre Standortbeschreibung aus der Liste der Naturdenkmale des Landkreises, aber eine Straße oder Hausnummer ist dort nicht verzeichnet. Mammutbaum in das Navigationsystem einzugeben, ist auch nicht wirklich hilfreich. Aber ich hatte ja schon öfter welche gesehen, im Fernsehen und in einem Arboretum, einer Anlage mit verschiedensten Bäumen, auf dem Göttinger Uni-Gelände. Sollte doch nicht so schwer sein, die einzigen beiden havelländischen Mammutbäume zu finden.

Noch heute lachen mich die zwei hämisch an, wenn ich aus Richtung Rathenow kommend die B5 entlang auf Selbelang zu fahre. An dem nebeligen Tag vor einigen Wochen war es einfach nur Glück, hinter der Brennerei richtig abgebogen zu sein, um bei Exemplar Nummer 1 zu landen und Zufall, auf dem Rückweg noch den zweiten in Dunst erspäht zu haben. Gesehen hatte ich die beiden von Weitem jedenfalls nicht.

Normaler Weise sind die Naturdenkmäler aber nicht zu übersehen. Sind sie doch beide schon mehr als 25 Meter hoch und mit ihrem charakteristischen Wuchs schnell als nicht einheimische Bäume identifiziert. Mit ihrem Höhenwachstum sind die beiden noch lange nicht am Ende. Mammutbäume wachsen zwar langsam, aber stetig auf bis zu 90 Meter, und sie können bis zu 3.000 Jahre alt werden. Auch der Stammumfang wird noch weiter zunehmen.

Sequoiadendron giganteum, wie die Art wissenschaftlich heißt, kann Stämme ausbilden, die in 1,30 Meter Höhe bis zu sechs Meter, selten auch bis acht Meter Durchmesser erreichen können. Damit wird der Riesenmammutbaum zwar nicht so hoch wie sein Verwandter, der Küstenmammutbaum, der bis zu 115 Meter hoch wird, aber er wird massiger. Beide stammen aus Kalifornien (USA).

Mammutbäume sind sogenannte lebende Fossilien. Sie gehören zu den Zypressengewächsen, und es gibt heute noch drei Gattungen mit jeweils einer Art. Ihre Vorfahren sind schon für die Kreidezeit vor 125 Millionen Jahren nachgewiesen worden. Bei den beiden Selbelanger Exemplaren handelt es sich um Riesenmammutbäume (Sequoiadendron giganteum). Denn der ebenfalls immergrüne Küstenmammutbaum Sequoia sempervirens ist nur bedingt winterhart, gerade in jungen Jahren ist er empfindlich und hat zudem eine andere Blatt- und Nadelstruktur. Die dritte noch lebende Mammutbaumart ist der sogenannte Urweltmammutbaum (Metasequoia glyptostroboides). Dieser ist im Gegensatz zu seinen beiden Verwandten nicht immergrün. Er verliert im Winter ähnlich der heimischen Lärche seine Nadeln. Er stammt auch nicht vom amerikanischen Kontinent, sondern aus China und erreicht nur Wuchshöhen um die 30 Meter.

Wie die beiden Riesenmammutbäume nach Selbelang gekommen sind und wer sie gepflanzt hat, ist unklar. Der Selbelanger Ortsvorsteher Erich Ball meinte, die Bäume seien schon mindestens so lange da wie er. Wer sie wann gesetzt hat, wusste er nicht zu sagen. In der Naturdenkmalliste des Landkreises steht lediglich, dass die beiden Bäume mit Beschluss vom 7. Februar 1990 geschützt wurden. Ausgewiesen ist in der Liste auch der Stammumfang der beiden Bäume in 1,30 Meter Höhe. Der Baum hinter der alten Brennerei brachte es 2014 schon auf beachtliche 3,15 Meter, der andere Baum glänzte sogar schon mit 3,85 Metern. Wie alt die beiden kalifornischen Riesen sind, ist aber nicht verzeichnet.

Eine Nachfrage beim Landkreis Havelland brachte auch nicht den gewünschten Erfolg: Für beide Bäume liegen keine konkreten Altersangaben vor. Der Baum hinter der alten Brennerei wird vom Kreis auf rund 130 Jahre geschätzt, der zweite im Garten des Wohnheimes auf rund 150 Jahre. Wer die beiden Bäume gepflanzt hat, ist auch dem Landkreis unbekannt.

Bemerkenswert ist es, dass ein unterschiedliches Alter angenommen wird. Ich hätte eher vermutet, dass die beiden gleichzeitig gesetzt worden sind und sich vielleicht nur auf Grund des unterschiedlichen Standorts etwas schneller bzw. langsamer entwickelt haben.

Wer zu den Mammutbäumen weitere Angaben machen kann, womöglich weiß, wer sie ins Havelland gebracht hat und wann das war, kann sich unter 03385/5198983 bzw. per E-Mail an redaktion-rn@brawo.de in der BRAWO-Redaktion melden.