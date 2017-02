Mordfall vom Oranienplatz bei "Aktenzeichen XY...ungelöst"

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der seit mehr als einem Jahr ungeklärte Mord an einem spanischen Studenten auf dem Berliner Oranienplatz ist am Mittwoch (20.15 Uhr) Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst". Die Ermittler erhoffen sich Hinweise von den Fernsehzuschauern zu dem Fall, wie der Sender am Freitag mitteilte. Ein Unbekannter hatte den 26-Jährigen in der Nacht des 7. November 2015 geschlagen und plötzlich niedergestochen. Das Opfer starb wenig später in einem Krankenhaus.