"Sie fehlt schon jetzt unserer Stadt"

Fürstenwalde (MOZ) Unter großer Anteilnahme hat am Freitag auf dem Neuen Friedhof in Fürstenwalde die Trauerfeier für Maria Meinl stattgefunden. Die langjährige Kommunalpolitikerin war am 4. Februar im Alter von 82 Jahren verstorben. Zuvor war sie 40 Jahre lang als Stadtverordnete für SED, PDS und Linke engagiert, vor drei Jahren wurde sie von der Stadt mit dem "Goldenen Raben" geehrt. In der voll besetzten Trauerhalle, in der die Sitzgelegenheiten für die vielen Gäste nicht ausreichten, würdigten Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst und der Stadtverbands-Vorsitzende der Linken, Stephan Wende, die Verstorbene.