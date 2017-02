Ausfälle beim RE 1

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Bahnfahrer müssen sich am ersten März-Wochenende auf Probleme bei der Regional-Express-Linie 1 von Magdeburg nach Frankfurt (Oder) einstellen. Wegen Oberleitungsarbeiten fallen die Züge am 4. und 5. März zwischen Ostbahnhof und Erkner aus, wie die Bahn am Freitag mitteilte. Ersatzweise könne die S-Bahn mit einem Umstieg in Ostkreuz genutzt werden. In den Nachtstunden würden einige Züge durch Busse ersetzt. Am 6. März sollen die Züge ab 2 Uhr früh wieder regulär fahren. Zuletzt hatte die Bahn beim Prignitz-Express (RE6) Probleme.