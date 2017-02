Zehdenick fehlen 61 Kitaplätze

artikel-ansicht/dg/0/

Womöglich werden sich die Eltern damit abfinden müssen, dass sie bis zu einem Jahr auf einen Kita-Platz für ihre Kinder warten müssen. Gegenwärtig fehlen in der Stadt Zehdenick 61 Kita-Plätze. Wobei sich diese Zahl fast täglich nach oben oder unten bewegt. Selbst mit 36 neuen Plätzen, wie sie für die nächsten Jahre geplant sind, wäre der aktuelle Bedarf nicht gedeckt. "Wir haben eine hohe Verantwortung für den optimalen Weg", machte Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) jüngst im Hauptausschuss der Stadt deutlich, dass der langfristige Bedarf trotz sorgfältigster Planung nur schwer zu ermitteln sei. In den vergangenen fünf Jahren habe es zwar mehr Zu- als Wegzug gegeben. Damit zu rechnen war aber nicht. Vielmehr musste die Stadt mit einem Rückgang rechnen. Außerdem stieg die Zahl der Geburten auf 117. "Wir brauchen jetzt schnell eine Beschlussfassung, um daraus eine Aufgabenstellung für die Planer zu formulieren", so Dahlenburg. Er wies darauf hin, dass sich die Stadtverordneten bereits für den Standort der Kita "Sonnenschein" ausgesprochen haben, und zwar mit einem breiten Spektrum an Varianten - ob Erweiterung, Neubau oder Container. Gegen Aktionismus sprach sich der Abgeordnete Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick) aus. Er wies darauf hin, dass der erhöhte Bedarf an Kita-Plätzen womöglich nur vorübergehend sei aufgrund des Zuzugs von Flüchtlingen in die Stadt. Wegen des Geburtenknicks habe die Stadt in den ersten Jahren nach der politischen Wende 1989 vier Einrichtungen schließen müssen. Im Jahr 1988 habe es in Zehdenick und den jetzt zur Kernstadt gehörenden Ortsteilen noch 200 Geburten gegeben. Sechs Jahren später sank die Zahl auf 54. "Wir sollten jetzt nichts übers Knie brechen", forderte Reinicke. Doch die Fraktionen von CDU und Tonstiche, Schorfheide und FDP (TSF) fordert schnelle Lösungen von der Verwaltung. "Wir sehen einen akuten Notfall und Handlungsbedarf", sagte Eberhardt Feige (TSF). Andernfalls drohte die Abwanderung von jungen Familien in Nachbarkommunen. "Wir müssen relativ schnell zu einer vernünftigen Lösung kommen, um den großen Berg abzubauen." Die große Nachfrage nach Kita-Plätzen komme keineswegs überraschend. Die Kita Sonnenschein sei schon seit vielen Jahren überbelegt und die Arbeitsbedingungen für die Erzieher zum Teil eine Zumutung. Aus dem Schwelbrand sei längst ein offenes Feuer geworden.

Die Kita-Bedarfsplanung gehöre jährlich auf den Prüfstand, um zügig reagieren zu können, forderte Waldemar Schulz (CDU). Trotzdem bremste der Bürgermeister: "Wir müssen ein gesundes, vernünftiges Maß finden. Überkapazitäten zahlen zuerst die Eltern, aber auch die Stadt und das Land." Da die Nachfrage nach Kita-Plätzen in der Kernstadt größer sei als in den Ortsteilen, warnte Fachbereichsleiterin Verena Eickmann: "Wir sollten den Kitas in den Ortsteilen nicht das Wasser abgraben. Dort haben wir viel investiert", gab sie am Ende einer langen Diskussion zu bedenken. Am Ende herrschte doch noch Einigkeit. Denn die Kita-Bedarfsplanung ist vom Hauptaussschuss einstimmig den Stadtverordneten zum Beschluss empfohlen worden. Am kommenden Donnerstag wird sie im Stadtrat zur Abstimmung gestellt, bevor sie mit den Handlungsempfehlungen gilt. Es sollen 36 neue Kita-Plätze mit der Option auf eine Erweiterung geschaffen und Anreize für die Schaffung neuer Plätze in Kindertagespflege-Einrichtungen geboten werden.