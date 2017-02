Kleinbahn-Vortrag

artikel-ansicht/dg/0/

Lehnin (MZV) "Wegen der großen Nachfrage möchte ich am 13. März meinen Vortrag über die ehemalige Lehniner Kleinbahn wiederholen", lässt der Lehniner Ortschronist Jürgen Back wissen. Somit sind alle Eisenbahnfreunde zum 2. Heimatabend im "Cafè Niewar" eingeladen. Am Montag, 13. März, 19:00 Uhr. Da die Anzahl der Sitzplätze begrenzt ist, ist eine Teilnahme nur mit Voranmeldung per Tel. 03382/690 möglich. Der Eintritt ist frei.