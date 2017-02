20 Jahre "Lieber sicher. Lieber leben."

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg/Potsdam (MZV) (red) Vor 20 Jahren wurde im Land Brandenburg die Verkehrssicherheitskampagne "Lieber sicher. Lieber leben." gestartet. Anlässlich des Jubiläums werden die Schutz(B)engel als Kampagnenbotschafter neben ihren üblichen Terminen an 20 Orten im ganzen Land unterwegs sein, hauptsächlich in Einkaufszentren das Smoothie-Bike aufbauen, um mit Besuchern alkoholfreie Cocktails zu mixen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554963/

"Die Kampagne "Lieber sicher. Lieber leben' ist zum festen Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit der Landesregierung geworden. Ich danke allen, die die Arbeit der Kampagne in all den Jahren unterstützt und aktiv begleitet haben. Angesichts der besorgniserregenden Unfallzahlen in den 90er Jahren war es notwendig, die Verkehrssicherheitsarbeit in allen Bereichen zu verstärken. Inzwischen kommen deutlich weniger Menschen auf unseren Straßen ums Leben oder werden verletzt. Aber es sind immer noch zu viele. Deshalb setzen wir die Kampagne auch in den kommenden Jahren fort", sagte Verkehrsministerin Kathrin Schneider.

Mit blauen Perücken und goldenen Flügeln sind die Schutz(B)engel unermüdlich jedes Jahr für die Landesverkehrssicherheitskampagne im Einsatz. Immer dort, wo Jugendliche sind. In Discotheken, auf Stadtfesten, Beachpartys...

Ein weiteres Markenzeichen ist das ZeBra. Inzwischen kennen mehr als 35.000 Grundschülerinnen und -schüler im Land den blau-weißen Riesen. In Theaterstücken erklären das ZeBra und seine Freunde die wichtigsten Regeln im Verkehr. Malbücher, Hörspiel- und ZeBra-Theater-CD ergänzen die Verkehrssicherheitsarbeit mit Kindern.

Weiterhin stärken Kinospots die Kampagne - 13 kurze Filme wurden in Kooperation mit der Filmuniversität Babelsberg in 20 Jahren produziert (www.youtube.com/channel/UCjDIlV5MIzskrK-JaFRgYEg), und auf der Facebook-Seite (www.facebook.com/LieberSicher/) sind ebenso Informationen zur Kampagne und Verkehrssicherheit zu haben. Für Senioren wurde die Kampagnen-Broschüre "Mobil im Alter" produziert.

Zu den Kampagnen-Partnern und -Sponsoren zählen die Verkehrswachten, DAK-Gesundheit, Autobahn Tank & Rast, das Netzwerk Verkehrssicherheit und der ADAC Berlin-Brandenburg e.V., der das Kampagnenauto zur Verfügung stellt. Damit kommen die Schutz(B)engel auf ihrer Jubiläumstour auch nach Brandenburg an der Havel, und zwar am 1. April in die Sankt-Annen-Galerie. Und am 4. November ins Rathenower CityCenter.

Mehr Informationen auf

www.liebersicher.de.