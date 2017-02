artikel-ansicht/dg/0/

Textilkonferenz in Dhaka: Katerlaune statt Feierstimmung

Dhaka (dpa) Ein monatelanger Streit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern überschattet den Textilgipfel in Bangladesch. Erst in letzter Sekunde lenkte die Regierung in Dhaka ein und entließ die letzten von mindestens 34 inhaftierten Arbeitern und Gewerkschaftlern, die teilweise wochenlang im Gefängnis gesessen hatten.

Näherinnen und Näher in einer Textilfabrik in einem Vorort von Dhaka in Bangladesch.



© Doreen Fiedler/dpa