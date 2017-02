Fälle von Magersucht steigen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Immer mehr Menschen in Brandenburg leiden an Magersucht. Allein unter den Versicherten der Krankenkasse Barmer ist die Zahl der Diagnosen zwischen den Jahren 2011 und 2015 um knapp 55 Prozent von 199 auf 308 gestiegen, wie Landesgeschäftsführerin Gabriela Leyh berichtet. Der Anstieg zeichne sich am deutlichsten in der Gruppe der Zehn- bis 19-Jährigen ab, sagt sie. Insbesondere Mädchen seien betroffen.