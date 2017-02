Lebenshilfe: Neuer Hingucker an der Lehnitzstraße

artikel-ansicht/dg/0/

In Blau und Weiß: Der sanierte und komplett entkernte Altbau ist nun zum neuen Schmuckstück in der Lehnitzstraße geworden. Lebenshilfe-Geschäftsführerin Uta Gerber und Polier Matthias Krusemark freuen sich über den Baufortschritt. © OGA/Klaus D. Grote

Einige Passanten blieben sogar stehen. Vom Louise-Henriette-Steg kommend, ist das neue Schmuckstück besonders gut zu bewundern. Fast nichts mehr erinnert an die Vergangenheit des Hauses, in dem unter anderem das Kreiskatasteramt und die DDR-Transportpolizei untergebracht waren. Noch vor einem Jahr waren die Fenster mit Brettern verrammelt, der graue Rauputz hatte feuchte Flecken.

Seither ist viel passiert auf der Baustelle. Der kleine Hof, den Vorder- und Hinterhaus bildeten, wurde geschlossen. Hinter großen Fensterflächen befindet sich jetzt das Foyer, von dem man zu den Büros der Geschäftsstelle und zum neuen Freizeittreff gelangt. In der ersten Etage entstehen Beratungsräume. Im Dachgeschoss kommt der Landesverband der Lebenshilfe unter. Außerdem gibt es im Haus sieben Wohneinheiten für Menschen mit geistiger Behinderung.

Uta Gerber, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Oberhavel Süd, ist erleichtert. "Ich halte es in meinem Büro nicht mehr aus", sagt die Chefin. Im Sommer bekommt sie endlich ausreichend Platz mit großem Fenster an der Straßenseite. In der engen Remise zwei Häuser weiter, in der ihr Schreibtisch bisher steht, reicht der Platz nicht aus. Zeitweilig wechseln sich die Mitarbeiter auf den Bürostühlen ab.

Auch im Freizeittreff, jetzt noch im Keller untergebracht, wird es oft eng. Künftig gibt es deutlich mehr Platz in einem hohen Raum mit Backsteinwand und großen Fenstern zum Garten, der ab März gestaltet werden soll. Unter anderem ist dort ein Sinnesgarten vorgesehen.

Für Anfang Juni ist der Umzug geplant. Am 7. September gibt es ein Eröffnungsfest. Bis dahin ist der komplette Innenausbau zu stemmen. Polier Matthias Krusemark von der Baufirma Bauer hat keinen Zweifel, dass das zu schaffen ist. Er arbeite gern für die Lebenshilfe. "Das ist eine harmonische Zusammenarbeit. Und es gibt immer Gummibärchen bei Frau Gerber", sagt der Polier und lacht. Für eins haben Krusemark und die bis zu 30 Kollegen auf der Baustelle gesorgt: Die Baukosten blieben im Rahmen, obwohl die Arbeiten etwas länger dauern als geplant.