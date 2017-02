Sterne-Hoffnung im Spreewald

artikel-ansicht/dg/0/

Burg (MOZ) Nach dem Weggang von Küchenchef Oliver Heilmeyer und dem Verlust eines "Michelin"-Sterns ist das Restaurant "17fuffzig" in Burg im Spreewald (Spree-Neiße) jetzt mit einem neuen Chefkoch in die Saison gestartet. Der 29-jährige René Klages stehe künftig an der Spitze des Küchenteams, teilte das Hotel Bleiche Resort & Spa mit, zu dem das Restaurant gehört.

René Klages ist der neue Küchenchef im "17fuffzig" in der Bleiche in Burg © Bleiche.de

Klages hat in seiner bisherigen Laufbahn stets in Sterne-Häusern gearbeitet. Zuletzt war er im Restaurant "Kerzenstube" in Backnang in Baden-Württemberg tätig. Zu seiner Küchenphilosophie sagt er: "Ein Gericht ist dann perfekt, wenn es von allem Überflüssigen befreit wurde. Letztendlich soll es den Gästen einfach nur gut schmecken."

Der 29-Jährige tritt in der "Bleiche" ein beachtenswertes Erbe an. Unter seinem Vorgänger Heilmeyer hatte das "17fuffzig" seit 2007 durchgehend einen "Michelin"-Stern erhalten. Nach dem Weggang des gebürtigen Schweizers und "Brandenburger Meisterkochs" im vergangenen September verlor es seine Auszeichnung im "Guide Michelin" 2017.

In Brandenburg können sich aktuell nur noch zwei Restaurants mit einem "Michelin"-Stern schmücken: das "Kochzimmer" in Beelitz und das "Friedrich Wilhelm" in Potsdam.