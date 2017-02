Motor-Handballer hoffen wieder

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Lediglich einen Sieg holten die Verbandsliga-Handballer von Motor Hennigsdorf aus den ersten zehn Saisonspielen. "Zum Teil konnten wir nicht immer das abrufen, was wir leisten können", sucht Trainer Fadian Pedack nach einer Erklärung. Zudem habe der kleine Kader unter beruflichen und verletzungsbedingten Ausfällen gelitten. "Und manchmal fehlte schlichtweg auch die Qualität. Wenn man dann in Bedrängnis ist, wird man unsicher."

artikel-ansicht/dg/0/1/1554977/

Aufgearbeitet: Das Remis gegen Perleberg (in Weiß) aus dem letzten Heimspiel hat Motor weggesteckt.

Aufgearbeitet: Das Remis gegen Perleberg (in Weiß) aus dem letzten Heimspiel hat Motor weggesteckt. © Karsten Schirmer

So geschehen vor zwei Wochen im Kellerduell gegen Blau-Weiß Perleberg. "Da haben wir zwischenzeitlich mit fünf Toren geführt, aber es reichte nicht bis zum Ende", erinnert Pedack an das 29:29. Diese Enttäuschung habe seine Mannschaft aber ganz gut weggesteckt. "Wir wollten gewinnen, hatten aber auch untergeordnete Ziele", berichtet der Motor-Coach. So sei wichtig gewesen, nicht zu verlieren, um im direkten Vergleich besser zu sein.

Dies könne am Ende entscheidend sein, wenn es um den Klassenerhalt geht. Laut Reglement steigen zwei Teams ab. Da in der Liga aber nur elf Teams dabei sind, erwischt es nur den Letzten.

Am Tabellenende steht sieben Spiele vor Schluss der HV Luckenwalde, punktgleich mit Hennigsdorf und Perleberg. Motor hatte sich zuletzt durch einen 29:20-Erfolg in Luckenwalde auf den drittletzten Platz geschoben. "Da konnten wir ein bisschen mehr abrufen. Es war ein verdienter Sieg."

Dieser reiche noch nicht, um für ein weiteres Jahr in der Verbandsliga planen zu können. Der Klassenerhalt ist aber das Ziel? "Vor ein paar Wochen war das nicht so sicher", verrät Pedack. Das Gros der Mannschaft habe sich nun aber klar für die Liga ausgesprochen.

Dort geht es am Sonnabend (nun wieder mit Sven Albrecht, der ein Jahr Pause machte und die Abwehr stärken soll) gegen den Tabellensechsten Grün-Weiß Werder. "Wir gehen da positiv rein."